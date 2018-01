Más de 353.000 comparendos se aplicaron en 2017 a los caleños

Cuando Jhon Jaramillo salió en su vehículo el miércoles primero de febrero de 2017, a dejar a su hija al colegio en el oriente de Cali, no recordó que el pico y placa había comenzado a las 6:00 de la mañana y en un operativo de tránsito fue multado.

Ese olvido le costó más de 300.000 pesos y la inmovilización de su vehículo.

Como él, fueron 67.040 los conductores que recibieron estos comparendos en el 2017, 11.993 más que en 2016. Incumplir el pico y placa fue la infracción en la que más ‘pecaron’ los caleños, según la secretaría de Movilidad. Agosto tuvo el mayor registro con 7.026 multas.



En total, fueron 353.852 las multas expedidas durante el año pasado, 69.796 más que en 2016, una cifra que, de acuerdo con Ricardo Herrera, secretario encargado de Movilidad en Cali, obedece al aumento en los controles que se han realizado en esta ciudad.



“Hemos desplegado nuestro equipo de guardas en diferentes puntos para garantizar la seguridad de las personas y hacer los controles. Falta tener más conciencia y entender que las normas hay que cumplirlas para una vía segura. El mes con más multas fue diciembre con 34.259”, dijo Herrera.



En sanciones por pico y placa, 42.370 fueron vehículos particulares, 12.217 camionetas y 7.444 camperos.

Son unos 500.000 vehículos entre motocicletas, autos particulares y servicio público de taxis y el MÍO, que exigen el desarrollo vial de la ciudad. Foto: Archivo/EL TIEMPO

No cumplir con la revisión técnico-mecánica fue la segunda infracción más sancionada con 57.522 comparendos, lo que marca un aumento si se compara con las 49.178 de 2016.



Los motociclistas también tuvieron un balance negativo pues por no acatar las normas de tránsito para manejar ese vehículo se pasó de 23.180 multas en 2016 a 41.191 en 2017.



“Hay que entender que nuestra labor no es multar por multar, sino prevenir accidentes. Las fotomultas nos han ayudado mucho en cuestión de revisión de soats y técnico-mecánicas pues se hace control directamente con el Registro Único Nacional de Transporte (Runt)”, dijo el funcionario.



Al contrario, exceder los límites de velocidad ha tenido una reducción considerable. De 78.235 comparendos sancionados en 2015, se pasó a 31.175 en 2016, mientras que en el 2017 fueron 29.996.



Para el abogado Armando Escobar, experto en el Código de Tránsito y Transporte, las multas por pico y placa se han convertido en un “negocio para la Administración municipal”



“El cambio y extensión de horarios ha complicado a los caleños. Aún no hay estudios que demuestren que quienes paguen la Tasa por Congestión no van a afectar aún más la crisis de movilidad de la ciudad”, dijo Escobar.



Agregó que “buscando conseguir recursos, de maneras irregulares, para favorecer a los operadores de transporte como el MIO se ha apretado más a la ciudad. Pero el servicio sigue siendo deficiente por lo que los usuarios han optado por comprar más motos o montarse en los ‘piratas’”.



“En 2018, los caleños no le deben temer a los retenes de tránsito si cuentan con todo al día. La invitación es a trabajar por seguir bien en la vía”, concluyó el secretario encargado.



