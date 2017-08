Bajo la lupa, los cupos y la deserción escolar

Las 93 instituciones educativas públicas que hay en Cali tienen 20 mil cupos disponibles y en aquellos colegios privados con cobertura contratada quedaron cinco mil más del año pasado.

Esta oferta se mantiene en pie y con el interés de la secretaria de Educación de la ciudad, Luz Elena Azcárate, de que la población aproveche esos cupos. “Ofrecemos gratuidad, más desayunos, más transporte en algunos casos”, dice la funcionaria que reitera que esos cupos están allí y que no se usan.

Ofrecemos gratuidad, más desayunos, más transporte en algunos casos", dice la funcionaria que reitera que esos cupos están allí y que no se usan.

Este panorama contrasta con el que presenta el programa ‘Cali Cómo Vamos’, este año, cuando se refiere a la calidad de vida a una reducción de matriculados en el 2016 frente al año anterior. Estos no matriculados no solo corresponden a los planteles oficiales, sino a toda la capital vallecaucana con los colegios privados. Según el informe, el ‘bajonazo’ en toda Cali fue del 3,7 por ciento, el año pasado.



El documento recalca que al sistema ingresaron 366.522 alumnos a los 527 planteles de calendario A de los privados, a los 825 del calendario B y a las 93 instituciones públicas y gratuitas. Pero haciendo cuentas con ese 3,7 por ciento menos, la cifra de estudiantes que no se matricularon fue de 13.561, tanto en colegios oficiales como privados.



Como lo dice la Secretaria de Educación del municipio, “sobre el tema, sin desmentir el informe de ‘Cali Cómo Vamos’, lo conocimos de tiempo atrás y aunque sabemos que la ciudad tiene una población de migraciones y hay niños por fuera del sistema educativo, se deben hacer varias consideraciones por el número... nos parece una cifra muy alta”. El informe de ‘Cali Cómo Vamos’ señala que “aproximadamente, 120 mil niños y jóvenes en Cali se encuentran por fuera del sistema educativo”, cantidad que la secretaria Azcárate reitera que se debe analizar.



No obstante, la funcionaria aclara que: “Nosotros tenemos un dato de posibles subregistros de matrícula no subida al Simat, el Sistema Integrado de Matrículas en todo el país, de unos 59 mil niños”.



De esos 366.522 estudiantes de todo el sistema en Cali, alrededor de 160 mil se matricularon en los colegios públicos. Sin embargo, como lo sostiene la secretaria Azcárate, hay migraciones, inclusive, después de las matrículas y, es en este caso, que se habla de la deserción escolar.



En la secretaría de Educación de Cali son conscientes de este fenómeno, especialmente, en los grados de preescolar, aquellos que entran a transición. ‘Cali Cómo Vamos’ indica que la tasa en ese grado fue de 5,0 por ciento el año pasado; en primaria fue de 3,1; en secundaria (de 6 a 8), de 5,0; y en Media (10 y 11), de 3,5.



Esta tasa hace referencia a alumnos que abandonan sus estudios en el transcurso del año escolar. Frente a esto, la Secretaría recalca que el análisis debe hacerse con prudencia y con datos de este año, no solo del 2016.



‘Cali Cómo Vamos’ destaca, además, el aumento de estudiantes con resultados satisfactorios en el 2016 en las pruebas Saber. Entre el 53 y el 61 por ciento, en lenguaje y matemáticas, en tercero, quinto y noveno y, entre el 31 y el 60 por ciento, en los mismos tres grados.



