Bajo cuidados intensivos, Alcalde de Buenaventura

19 de junio 2018 , 05:05 a.m.

19 de junio 2018 , 05:05 a.m.

La crisis de salud del mandatario municipal se presentó después de la medida que lo llevó, de nuevo, a estar bajo detención por una denuncia de un exdirector de un centro hospitalario local.

El pasado viernes, el alcalde de este Distrito portuario, Eliécer Arboleda, sintió un dolor en su pecho y fue llevado al Hospital Luis Ablanque de la Plata, en esta ciudad.



Los síntomas corresponderían a un preinfarto. Fue estabilizado en el centro asistencial pero lo remitieron a una clínica de tercer nivel en la capital del Valle.



El secretario de Gobierno de Buenaventura, Edison Bioscar Ruiz, confirmó que fue llevado a cuidados intensivos porque su estado es más complicado de lo que se creía.

El estdo de salud del alcalde de Buenaventura es para prestarle atención porque es más complicado de lo que se consideraba FACEBOOK

TWITTER

Anoche no se tenía un nuevo reporte de su condición de salud. El Alcalde es investigado por los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.



El proceso se refiere a las denuncias por presunta corrupción y constreñimiento que le endilga el ex gerente de la Empresa Social del Estado (Ese) Luis Ablanque de la Plata, Pedro Pablo Cortés.



Arboleda fue llevado a una casa fiscal de la Armada Nacional en Buenaventura, cuando un juzgado le decretó medida de aseguramiento carcelaria después de una audiencia que comenzó el jueves y terminó el viernes pasados..



Un comunicado de la Fiscalía dice que la medida cobija a su hijo Eliécer Arboleda Riascos.



El Alcalde fue detenido el 16 de abril por parte de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía. Lo dejaron libre el primero de junio pero no volvió a su cargo por incapacidad médica.



En uno de sus pronunciamientos señaló que el exgerente estaba incurriendo en injuria y calumnia. Como alcaldesa encargada permanece Magaly Caicedo.