Bailarines protestaron por polémica de Feria a ritmo de salsa

Cerca de 100 bailarines de diferentes escuelas de baile de Cali se dieron cita en la Plazoleta Jairo Varela con un solo propósito: defender su trabajo en el Salsódromo de la 60 Feria de Cali.

Según los artistas, algunos comunicados que se han hecho virales a través de redes sociales los ha perjudicado.



Edwin Chica, integrante de la dirección artística del Salsódromo y director de la Escuela Salsa Viva & Tango Vivo, se mostró preocupado por las afirmaciones de algunos caleños.

"Hay personas que buscan destruir el trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo. Dicen mentiras como que a los bailarines no les pagan, siendo esa afirmación totalmente falsa pues a parte del pago por el show, recibimos honorarios por la mejor coreografía, mejor vestuario, mejores parejas", dijo Chica.



A su vez aseguró que el Salsódromo es una de las 'ventanas' más grandes que tienen los bailarines a nivel cultural y que el cerramiento de la autopista les da seguridad.

Con pancartas hicieron un llamado a la comunidad caleña Foto: Cortesía bailarines

"Miles de personas tienen los ojos puestos en los bailarines, de ahí salen nuevas contrataciones y admiran el arte del caleño siendo estas nuestras únicas fuentes de ingreso para sostenernos. Se necesita más apoyo a la cultura y no solamente recibir insultos", dijo.



La seguridad fue uno de los temas que más alegaron los bailarines. Camilo Zamora, abanderado del evento inaugural precisó que se debe tener tolerancia.



"Cuando el Salsódromo fue gratis me echaban espuma sin importar cuánto trabajo había detrás de mi performance y mi vestido. Siendo abanderado, iba acalorado y con 50 kilos de peso encima, pero a la gente no le importaba maltratarme. Al año siguiente empezaron a cobrar y la cosa cambió a pétalos de rosas y confetti", precisó Zamora.

Los bailarines reclamaron respeto. Foto: Cortesía

"Solo queremos la seguridad de nuestros bailarines y de las personas que asisten al salsódromo", decían las voces de los bailarines en la Plazoleta.



Durante varios minutos los artistas movieron sus pies a varias revoluciones bailando a ritmo de salsa. Exigieron que se respetara el derecho al trabajo y al arte.

"La cultura caleña a veces es violenta, por eso los controles son necesarios, no queremos que nos agredan verbal ni físicamente como ha pasado en las zonas gratuitas. Este evento es un show digno donde se nos da la oportunidad de un ingreso. No queremos espuma, ni agua, controlar eso es complicado", dijo una de las bailarinas.



A su vez indicaron que en las graderías también están sentados sus familiares quienes los han acompañado durante todo el proceso del montaje del espectáculo.



A través de sus redes sociales Viviana Vargas, bailarina y directora de la escuela Stilo & Sabor publicó su opinión que citaba:



"Las vallas son estrictamente para la seguridad del espectáculo. Una gradería con acceso a público por debajo o por los lados es un peligro. Se tienen disponibles 8.000 metros cuadrados para el público que no tenga boleta. Esto traduce un total de 32.000 espectadores totalmente gratis. Infortunadamente, en los espacios gratuitos es donde estamos más expuestos como artistas a insultos de toda clase. También somos blanco de las bolsas de agua y espuma. Es un evento demasiado grande, el cual no es posible financiar con plata de los impuestos. Esta es una de las pocas buenas contrataciones que tenemos los artistas al año, en la cual no nos piden rebaja como piden todo el año", dijo.



Tras esta publicación denunció que los insultos por parte de algunas personas no se hicieron esperar.



"Fui muy clara en mi comentario, fui respetuosa, ó por lo menos no era mi intención sacar la cara por nadie, ni a favor ni en contra (...) Algunos insultus fueron: 'Quien te creés vos, si lo único que haces es mover las patas como una avestruz'. Otras señoras me dijeron "estúpida" y "desgraciada". Y una más me dijo que no tenía educación (...) Cali me duele porque trabajo por ella", dijo la artista

A su turno Luis Eduardo Hernández, más conocido como 'El Mulato', rechazó las acusaciones que se hacen en redes sociales pues para él el Salsódromo es un evento que ya se está internacionalizando pero que puede perder brillo por las críticas.



"Hay mucha desinformación por diferentes factores y los caleños se han dejado llevar por esos factores. El cerramiento se viene haciendo hace diez años, podemos pensar que nos debemos irnos de la ciudad, porque la gente no nos quiere, no valora nuestro trabajo", dice.



El también director de la escuela de baile 'Swing Latino', indicó que varios de sus bailarines se han mostrado desanimados, pero que a pesar de todo saldrán el próximo 25 de diciembre a darlo todo en la Feria de Cali.



