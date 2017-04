Partido entre Cortuluá y Nacional sí se jugará en el Pascual Guerrero

Las autoridades de Cali rechazaron un comunicado de la barra del América de Cali Barón Rojo Sur, que no comparte que juego entre Cortuluá y Nacional sea en el estadio Pascual Guerrero. "Al América le cerraron puertas en Armenia y nadie dijo nada", dijo la barra.

Aunque este comunicado fue aclarado por los integrantes de esta misma barra, indicando que están a favor del fútbol en paz, los entes gubernamentales anunciaron medidas.

Según la subsecretaria de Seguridad de Cali, Claudia Lorena Muñoz, este tipo de mensajes lo único que hacen es incitar a la violencia.



“La seguridad no la brinda una barra de fútbol, porque los encargados de la seguridad del municipio somos las autoridades competentes, entonces rechazamos totalmente y de plano el comunicado de la barra, lo vemos como un craso error”, dijo.



En encuentro se realizaría en los primeros días del mes de mayo, cuando se disputará la fecha 16 de la Liga I-2017.



“Desde principios de este año se tienen cerradas las fronteras de las barras visitantes, en este momento en Cali tenemos dos barras reconocidas que son BRS Y Frente Radical, y para ambos están cerradas. De la misma manera que en Medellín están cerradas las fronteras y no admiten visitantes”, aclaró la funcionaria.



Por su parte el secretario municipal de deportes de la Alcaldía de Cali, Silvio López, indicó que ya se están tomando medidas y se hará una reunión para tomar una decisión final.



“Estamos haciendo presencia y conquistando los espacios de deporte para la convivencia, por eso haremos una reunión donde analizaremos este tema y nos pronunciaremos el próximo viernes para garantizar la seguridad”, dijo.

A su vez señaló que los espacios de deporte de la ciudad deben ser aprovechados por los ciudadanos independientemente de los colores de algunos equipos e intereses particulares.



Entre tanto el presidente del América de Cali, Tulio Gómez, dijo que no es aceptable este pronunciamiento y que la institución no tiene ninguna rencilla con los otros equipos del país.



Por otra parte, los integrantes del Barón Rojo indicaron que el comunicado no pretendía generar violencia, sino pedir control por parte del ente estatal por los hinchas visitantes que “no conocen el trabajo que acá y que por sus antecedentes violentos vienen a indisponer el proceso”.



Recordaron que al América no le permitieron jugar un partido con Atlético Huila en Armenia, pero allá "le cerraron la puerta y nadie dijo nada. Pedimos un tratamiento justo".

Por último el presidente de la Dimayor, Jorge Fernando Perdomo, en una entrevista con La FM, dijo que no le sorprende este tipo de manifestaciones de esta barra que calificó como ‘criminal’.



“Cuando conocimos este comunicado hemos tomado las medidas necesarias y ni más faltaba que personas de esta calaña decidan que se hace o no en los estadios (…) el partido del Cortuluá y el Nacional no se moverá ni un segundo y se realizará como se ha previsto”, dijo.



Entre tanto dijo que le extendió la invitación a los 36 presidentes de clubes afiliados a la Dimayor en Colombia para que acompañen en el estadio este partido que ha generado polémica



“Lo pedimos como una demostración de respeto al fútbol y respaldo a las buenas conductas (…) le demostraremos a la gente que los buenos somos más y que ninguna barra podrá imponerle ninguna conducta a la Dimayor ni al fútbol profesional colombiano”, expresó.



