Investigan si fue en 'pique' que un automóvil quedó destruido en Cali

11 de julio 2018 , 06:00 a.m.

11 de julio 2018 , 06:00 a.m.

La Secretaría de Movilidad informó que se iniciaron unas indagaciones para determinar las causas del choque el pasado fin de semana.

Durante la madrugada del domingo se sintió un estruendo en la avenida Cañasgordas, que une a Cali con Jamundí, inmediaciones del barrio Ciudad Jardín.



De acuerdo con la información recogida por la Policía, un automóvil chocó de frente contra un árbol cuando su conductor, por razones que hacen parte de la investigación, perdió el control.



La Policía recibió informaciones según las cuales el carro vendría a una alta velocidad. El impacto provocó que se quedara sin motor aparte de daños en la estructura del automotor.

El vehículo se salió de la vía y chocó contra un árbol. Foto: Archivo particular, toma de video

Los dos ocupantes salieron del carro y fueron llevados en un carro particular que, al parecer, los condujo hasta un centro asistencial, pero no tendrían lesiones de consideración.



El secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio, dijo que se está revisando el caso y anotó que los guardas, con apoyo de la Policía están atentos para que esa clase de eventos no se repitan.



La Cañasgordas es una de las vías donde se presentan piques ocasionales, que están bajo la mira de las autoridades.