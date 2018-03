Atribuyen a calor mortandad de peces en humedal del Valle

15 de marzo 2018 , 06:35 a.m.

15 de marzo 2018 , 06:35 a.m.

Uno de los argumentos de la Corporación Autónoma Regional del Valle (Cvc) indica que la situación solo afectó a una especie, lo que demostraría que no hubo tóxicos en las aguas.

Habitantes del corregimiento de Quinamayó, a 21 kilómetros de Jamundí, sur del departamento, advirtieron sobre un presunto envenamiento masivo de peces en el humedal Guarinó.



Según el informe de visita de funcionarios de la Cvc del 7 de marzo, se verificó la presencia de peces muertos en el sector noroccidente del humedal y sector central del mismo que por la acción del viento se esparcieron hacia el sector central del humedal.



El dictamen del Laboratorio Ambiental de la entidad, tras examinar una muestra de cinco de las tilapias muertas en el Guarinó, " concluye que no murieron por un tóxico, como apresuradamente se denunció por algunos miembros de la comunidad, sino por las altas temperaturas que se han presentado en las últimas semanas y que afectan especialmente a la especie que resultó afectada".



En los recorridos se recogieron cinco muestras de las tilapias que fueron analizadas en el laboratorio, con registros fotográficos, biométricos, observación de la cavidad interna y tracto intestinal y revisión de las branquias. Todos los ejemplares muertos son de la familia Ciclhidae, especie Oreochromis sp que se conoce como

tilapia.



La Cvc sostiene que el "hecho de que solo una especie resultara afectada elimina de plano la posibilidad de una intoxicación con químicos. Según la literatura científica “el cambio en las temperaturas puede generar un comportamiento atípico de cardúmenes que terminan arrinconados contra alguna barrera y se asfixian entre ellos”.

En un canal de aguas que ingresa al humedal y que descarga excedentes de riego de cultivos de caña y arroz no se observaron peces muertos y por el contrario se evidenciaron peces conocidos como gupis FACEBOOK

TWITTER

El informe dice que en un canal de aguas que ingresa al humedal" y que descarga aguas de excedentes de riego de cultivos de caña de azúcar y arroz y allí no se observaron peces muertos y por el contrario se evidenciaron peces de la especie Lebistes reticulatus conocidos como gupis, Lo que descarta la presencia de un tóxico por este canal".



El informe reza: “…La mortandad no se debió al vertimiento de un toxico, ya que esto habría afectado igualmente a todas las especies presentes en el humedal”, y añade “las altas temperaturas y alto brillo solar de los últimos días, generan aumento en la temperatura en el humedal, principalmente en la parte alta de la columna de agua, donde habita la especie tilapia. Este género presenta unos requerimientos del medio para su supervivencia como son disponibilidad de nutrientes, temperatura, oxígeno disuelto, pH, dureza, alcalinidad, entre otros, que al hallarse en niveles no apropiados producen estrés en los peces, lo que conduce a una disminución en la resistencia e incluso a ocasionar la muerte si las condiciones adversas persisten”.



Según la literatura científica “el cambio en las temperaturas puede generar un comportamiento atípico de cardúmenes que terminan arrinconados contra alguna barrera y se asfixian entre ellos”.



“La arena puede llegar a las branquias en el momento en que, en estado agónico, los peces se arrinconan en las orillas o partes bajas del humedal”, concluye el documento.