Así se escapó la profesora que estuvo secuestrada en zona nariñense

Fue el nerviosismo de sus captores y un descuido de ellos lo que motivó a que la educadora y líder indígena de Nariño Sixta Amparo Bacca Arciniegas aprovechara la oportunidad para escapar y buscar su libertad, tras permanecer 12 días en cautiverio en una zona rural del municipio Cumbal, en el sur del departamento y a escasos cinco kilómetros de la frontera con Ecuador.

Ella, igual de nerviosa, tomó la decisión de empezar a correr entre una zona boscosa, una vez dejó atrás la pequeña casa en lo alto de una montaña donde estuvo secuestrada. No recuerda cuánto caminó ni cómo sacó fuerzas. Solo sentía su corazón latiendo rápidamente, mientras seguía corriendo por la vereda Miraflores, en medio de la penumbra del amanecer.



Lo que pensó fue buscar al inspector de esa vereda, Diego Hernán Moreno Martínez. Ella en el recuento que le hizo al inspecto recordó que era de madrugada, ese miércoles de esta semana, cuando emprendió ese camino de trocha hacia su libertad.



Por fortuna sabía dónde vivía el inspector, mientras avanzaba por una vía destapada de la cabecera Cumbal. Fueron más de dos horas de recorrido a pie.



El cuñado de la docente estaba enfermo y debido a esa situación, el sendero hacia la vivienda donde reside la profesora estuvo más recorrido por pobladores que de costumbre en los últimos días.



"La gente subía y bajaba a visitar al enfermo. Entonces suponemos que los bandidos al ver el movimiento de la comunidad se descuidaron y ella aprovechó la situación para escapar", dice el inspector.



Después de esas dos horas de camino, finalmente, la docente llegó a una zona habitada. Allí estaba la casa del inspector.



"Ella estaba muy cansada y angustiada. Me despertó, me dijo que era la profesora Amparo Bacca y que estuvo secuestrada", narró el inspector, como primera autoridad en esa alejada población de la geografía nariñense.



Al verla tan descompuesta, el inspector le ofreció agua y luego hizo que otras personas avisaran al esposo sobre su escapatoria sana y salva.

TWITTER

Viterbo Palchucan, representante legal del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), en Nariño, dijo después de confirmar que la señora estaba en buen estado de salud, fue entregada a sus familiares.



"No entendemos cómo estos hechos de secuestro y otras cosas que están pasando nos hayan llegando hasta nuestro territorio ancestral", dijo el dirigente.



"La fuimos tranquilizando y la acercamos a un fogón para que ella pudiera abrigarse", añadió Palchucan que agregó que ella estaba con bastante hambre porque sus captores solo le dieron pan y agua de panela en esos días de cautiverio.



Así que la primera comida fue, precisamente, el desayuno en ese primer día de su libertad.



"Yo llegue a sentir nervios de que los delincuentes estuvieran cerca y se la volvieran a llevar", dijo el inspector quien con la ayuda de la guardia indígena la acompañó a su hogar.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO