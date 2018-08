Así fue el rescate de la hija del alcalde de Sipí secuestrada en Cali

“Cuando sentí que llegó la Policía me puse muy nerviosa, el corazón se me aceleró, me desmayé”, contaba Sara Rosmery Largacha, la hija de Luis Ángel Largacha, alcalde de Sipí, quien fue secuestrada en Cali el pasado 4 de agosto.



Por este caso hay dos personas capturadas, una de ellas es un ciudadano venezolano, quien era el encargado de custodiar a la joven de 19 años.

El operativo de rescate se cumplió en el barrio El Vallado, en el oriente de Cali, uno de los sectores más vulnerables y complejos en materia de seguridad de la ciudad; todo el movimiento en el que participaron 30 hombres del Gaula comenzó en la mañana del sábado y terminó en la noche de ese mismo día.



“Se encontraba en condiciones deplorables, todo el tiempo estuvo con los ojos vendados”, dijo el comandante de la Policía, general Hugo Casas.



El pasado 4 de agosto, ella salía de la casa de una tía cuando se produjo el secuestro.

“Nunca vi sus rostros, cuando desperté estaba en otro lugar, pregunté qué pasaba y me dijeron que al otro día me iba”, recordó la joven.



La llevaron a una casa antecedida por un pasillo oscuro de unos 50 metros y ahí permaneció durante su cautiverio. “Fue un trabajo intenso llegar a este lugar”, dijo el general Casas.



Nunca le respondieron cuánto pedían por dejarla en libertad, le decían que si conocía la cifra se moría.

“Escuché que pedían 500 millones de pesos –contó la joven–, pero nosotros no tenemos ese dinero. Entonces pensé: ‘ya se acabó mi vida’ ”.



A su padre, quien siempre dijo que no eran una familia rica, lo alcanzaron a contactar,

le enviaron un video donde la joven aparecía vendada y con las manos y pies amarrados.



El general Casas dijo que la joven estaba en manos de alias el Paisa, jefe de la banda de ‘los Haitianos’ que se mueve por el barrio El Vallado.



“Se trata de una organización delincuencial dedicada al narcotráfico en el oriente de Cali”, señaló el general.



“Fue muy traumático, todo el tiempo extrañé a mi familia”, contó la joven después de su liberación.





