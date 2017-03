'Fronteras invisibles' tras crimen de sobrino de María Isabel Urrutia

21 de marzo 2017 , 10:46 a.m.

Autoridades investigan las circunstancias y móviles del homicidio del adolescente, de 16 años, atacado en la madrugada del lunes.

La Policía reportó los hechos hacia las 12:58 de la madrugada del lunes festivo, a la altura de la carrera 48A con calle 45 del barrio Mariano Ramos, donde el menor de edad resultó atacado a bala.



Una versión indica que el estudiante regresaba a su casa de una fiesta de 15 años cuando cruzó por una calle por donde se mueven redes de.microtráfico. Otra señala que fue agredido cuando departía con otros jóvenes.



El menor de edad, alumno de noveno grado, sobrino de la medallista olímpica María Isabel Urrutia, fue llevado a la sala de urgencias del Hospital Carlos Carmona, donde murió minutos después. El Instituto de Medicina Legal verificaba si sufrió una herida de arma cortante y tres de bala, como se informó inicialmente.

Alan Palacios, cuyo sueño era ser futbolista profesional, fue asesinado durante la madrugada del lunes festivo. Foto: Archivo particular

El papá del joven dijo que su hijo no estaba metido en problemas de pandillas ni líos con la justicia. "Estaba emocionado con jugar su deporte y tenía ya sus oportunidades".



Urrutia ratificó que su sobrino tenía ilusiones en el deporte y no era un niño involucrado con pandillas. Una de sus metas era viajar a Argentina para probar suerte en el fútbol. Había estado en prueba recientemente en un equipo de la Liga profesional colombiana.



El mayor Camargo dijo que "es un sector en el que efectivamente tenemos una problemática con estos grupos. No podemos vincular al joven con alguno de los mismos".



La Policía se abstuvo de verificar si la acción fue cometida por un presunto integrante de la banda conocida como 'Pitbull'.