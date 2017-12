Buscan a los autores del asesinato de otro líder social en Cauca 

Autoridades informaron que Alfonso Pérez Mellizo, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento de Pan de Azúcar, municipio de El Patía, fue atacado a bala en las últimas horas.

Según las autoridades, en la noche del lunes Pérez salió a una reunión con la comunidad, en su ejercicio de líder social y defensor de derechos humanos.



Como tardó en regresar, hacia la una de la madrugada del martes sus familiares salieron a buscarlo y encontraron al hombre sin vida a aproximadamente 400 metros del casco urbano.

Según testimonios, su cuerpo presentaba tres impactos de bala en la cabeza y uno en la espalda.



Familiares y amigos cercanos de la víctima afirman que Pérez no había recibido

ningún tipo de amenaza. Una comisión de la Policía y la Fiscalía se trasladó al corregimiento para investigar el caso.



“Hoy teníamos una reunión para tratar un problema que tenemos con la compañía

energética. Luego lo de vías, la problemática interna, de sustitución de cultivos, las

protestas por la erradicación forzada. En todo eso participábamos con él. Ahora tenemos la grave noticia de que él ya no nos acompaña. Hay gran preocupación y no

sabemos nada, no tenía problemas con vecinos ni con nadie más. No sabemos

qué está pasando”, afirmó Edgar Mora, miembro de la Asociación Agroambiental de Trabajadores del Patía (Agropatía), de la que también era miembro Pérez.



El coordinador de la Red de Derechos Humanos de Suroccidente Colombiano,

Deivin Hurtado, dijo que con Alfonso Pérez Mellizo ya son 32 los líderes sociales

asesinados en el Cauca, lo que incrementa la preocupación por los hechos que

afectan a los dirigentes.

Las organizaciones sociales y funcionarios del departamento denunciaron que el

caso se suma a los homicidios de líderes.



La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, dijo que es un hecho doloroso y señaló que la población espera que se aclaren las muertes de líderes, además de la necesidad de proteger a quienes representan a esas comunidades.



Así mismo, las organizaciones comunitarias del Cauca rechazaron esta semana declaraciones del ministerio de Defensa sobre que algunos de los crímenes de líderes habrían sido por venganzas personales.



Las organizaciones rechazaron la declaración, mientras que tras una reunión con líderes, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que la seguridad de los mismos es un desafío para el Estado.



El coordinador de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano dijo que este tipo de pronunciamientos demuestran la falta de interés real del Gobierno para investigar los hechos que afectan a los líderes.



El vocero recordó casos en los que los líderes han sido amenazados previamente, y luego los han asesinado. Asimismo, el de un dirigente al que las autoridades presentaron como víctima de fleteo en 2016, pero en los vídeos de cámaras de

seguridad aparece un sujeto que le propina varios disparos y no se lleva el bolso en el que transportaba dinero.



“En Cauca hay formas de demostrar cómo esta situación si obedece al ejercicio político (…) A dos compañeros este año, ingresaron a sus viviendas y fueron degollados en lugares distantes, uno en Mercaderes y otro en Piamonte”, sostuvo Hurtado.



