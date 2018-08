Minutos antes del accidente, ascensor ya se había descolgado dos pisos

Los cuatro heridos que dejó el desprendimiento del ascensor número 2 del Palacio de Justicia de Cali el miércoles en la tarde, se encuentran en estado delicado.

El ascensor, según los Bomberos, registró una caída libre desde el sexto piso hasta el sótano, con seis usuarios del Palacio en su interior.



En el accidente perdieron la vida dos personas. Luis Alberto García, un administrador de empresas de 56 años, natural de Barranquilla fue trasladado al Hospital Universitario del Valle (HUV) con múltiples heridas en cabeza y cuerpo, que posteriormente le causaron la muerte.



La otra víctima fatal fue identificada como Álvaro León Barrios, de 60 años, quien ingresó al centro asistencial Imbanaco con múltiples fracturas. También perdió la vida cuando era atendido.

Toda el área donde se presentó la emergencia quedó sellada. Se investigan causas que afectaron el ascensor. Foto: Foto: Santiago Saldarriaga. ET

Entre los heridos se encuentra Deissi Nayibe Rodríguez Espinosa, de 29 años. Ella trabaja como abogada independiente y es natural de Cali. Fue remitida con fractura en fémur y tórax.



Bernardo Rincón Quintero, un auxiliar administrativo, es otro de los lesionados, presenta fractura en la base del cráneo.



Los otros heridos fueron identificados como Hernán Montaño Padilla, con fractura en la columna, y Adriana Garcés Vinasco, con fractura en el fémur y lesiones en el tórax.

Ascensores presentaban fallas

Este miércoles, Asonal Judicial, en una carta enviada a la directora de la Seccional de Administración Judicial, Clara Inés Ramírez, le pidió suspender el servicio de todos los ascensores del Palacio hasta tanto no se revisen y se garantice su pleno funcionamiento.



Asonal denunció que estos ascensores venían con problemas y que no era la primera vez que se reportaban personas atrapadas. Incluso, usuarios que abordaron minutos antes el ascensor que se desplomó, reportaron que ya se había descolgado dos pisos y que advirtieron sobre la situación al personal de seguridad del Palacio.



Sin embargo, no se clausuró y ocurrió la tragedia que cobró la vida de dos personas y dejó a cuatro con heridas muy graves.



Mientras la empresa encargada del mantenimiento de los ascensores revisa y se investiga qué pasó con este elevador que transportaba personal visitante, el Palacio de Justicio no prestará sus servicios durante dos días. El Consejo Superior de la Judicatura será el que determine si se cambiarán o no los elevadores.





CALI.