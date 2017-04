Controles y restricciones para los caleños en Semana Santa

05 de abril 2017 , 08:34 a.m.

05 de abril 2017 , 08:34 a.m.

Durante la Semana Santa, la ciudad contará con un Puesto de Mando Unificado o PMU, instalado por la Alcaldía de Cali, en cabeza de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. Estará ubicado en el sector de Chipichape, donde se contará con una sala de crisis para la atención, control y manejo de desastres. Este punto estará dispuesto desde las 5:00 de la mañana, los días jueves 13 y viernes 14 de abril.

Este PMU estará integrado por las secretarías de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres; Seguridad y Justicia, Movilidad, Salud Pública, así como de los organismos de socorro como Policía Metropolitana, Ejército, la Escuela Militar de Aviación (Emavi) y la Liga Colombiana de Radioaficionados.



Según la Alcaldía, desde allí se coordinará el ascenso y el descenso a los cerros tutelares de Cali: Cristo Rey, Tres Cruces y la Virgen de Yanaconas. Según lo dispuesto, el ascenso se iniciará a las 6:00 a.m. y terminará a la 1:00 p.m. hora en la que arrancará el descenso. Este se hará hasta las 4:00 p.m.



De camino a los cerros no se permitirá el ascenso de mujeres embarazadas que tengan más de cuatro meses de gestación, ni de menores de 6 años. También se recomienda a las personas con alguna discapacidad física, tomar medidas para prevenir alguna situación que afecte su integridad. De igual manera, no está permitido llevar mascotas.

La Secretaría de Seguridad y Justicia anunció que en estos días hará control del orden público, a menores de edad, establecimientos de comercio e inspección y vigilancia conforme con el Código de Policía y Convivencia.



"Para ello contará con personal operativo y asistencial de apoyo, Comisaría de Familia, psicólogo, trabajador social y abogado. Se hará un control permanente desde la Sala de Radio del Complejo de la Policía Metropolitana, presencia con Comisaría Móvil en la Ventana del Petronio, ascenso a Cristo Rey y otra en Chipichape", informó la Alcaldía.



La Secretaría de Movilidad, por su parte, dispondrá de unidades para el control vehicular en los cerros tutelares de la ciudad y realizará la colaboración en los diferentes actos que tengan previstos durante esta semana. Así como el acompañamiento en las vías públicas (aglomeraciones de público).



De igual manera, se distribuirán unidades en la denominada 'Y' de Golondrinas, Montebello y Cristo Rey, y a lo largo y ancho de las vías que conducen a los cerros tutelares y las diferentes iglesias de la ciudad.



La Secretaría de Salud Pública realizará un trabajo de promoción y prevención de enfermedades transmitidas por vectores (dengue, chikunguña, caracol africano y zika). Así como control sobre la venta y consumo de alimentos. Contará con diferentes unidades de saneamiento, el Centro Regulador de Urgencias, los diferentes hospitales públicos como privados.



Estará disponible la línea de toxicología: 554 2267 o 310 409 7152, que hace referencia a alimentos contaminados. Además de un equipo de respuesta inmediata las 24 horas y el grupo de Zoonosis para control de mascotas en zonas aledañas a los cerros tutelares.



Entre tanto, la Secretaría de Infraestructura Vial dispondrá de personal operativo que estará apoyado por maquinaria amarilla, para cualquier eventualidad que pueda surgir en la ciudad.



También se recibirá el apoyo de la Secretaría de Deporte durante los ascensos y los descensos de los cerros tutelares de la ciudad.



Se contará con un apoyo interinstitucional por parte de Emcali, Policía Metropolitana, Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Emavi, Parques Nacionales de Colombia y Liga Colombiana de Radioaficionados. A su vez, en el plan estarán activos el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y los scouts.



