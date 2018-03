Ascenso a cerros por sector de Chipichape

27 de marzo 2018 , 08:00 a.m.

27 de marzo 2018 , 08:00 a.m.

En estos días santos para atender cualquier situación irregular de orden público estarán disponibles las líneas de emergencia 123 o 156 de la red de cooperantes y en el caso de que haya inconvenientes con alimentos contaminados la secretaría de Salud del municipio tendrá disponible la Línea de Toxicología 554 2267 o 3104097152.

La subida y el descenso de los cerros tutelares solo será por el sector de Chipichape.



No se permitirá que niños menores de 4 años, ni mujeres con más de cuatro meses de embarazo, como tampoco personas embriagadas, bajo la influencia de sustancias sicoactivas o armadas camino a los cerros; tampoco se permitirá el ascenso de mascotas.



De los 8.000 policías dispuestos para la ciudad, 2.200 estarán pendientes de las actividades programados en las 174 iglesias de la ciudad, así como de la seguridad en los sitios turísticos y de mayor peregrinaje como La Ermita, Plaza de Cayzedo, Tres Cruces, Cristo Rey y Virgen de Yanaconas y Pance.



El helicóptero Halcón estará disponible las 24 hora y sobrevolará en especial los cerros tutelares. El puesto de mando unificado estará en Chipichape.



Durante hoy y mañana no circularán las rutas del MIO P17 y E27B y el sábado dejarán de hacerlo las rutas A17A, A11B, A14A, E31 y E52.



Metrocali informó que el Jueves y Viernes Santo y el domingo de Resurrección el servicio se prestará de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.



Los usuarios pueden hacer uso de las aplicaciones Moovit, Google Transit y Planea tu viaje que les facilitará la movilidad en el MIO por la ciudad.



Se han dispuesto controles en los accesos y salidas de Cali. Durante este primeros días, según el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio, han salido de la ciudad 100.000 vehículos, se han inmovilizado 27; se han sancionado a 164 conductores y se han realizado 64 pruebas de alcoholemia, dos de ellas con resultado positivo.



Para garantizar la seguridad vial se verifica que el vehículo cuenta con la revisión tecnicomecánica, con el seguro obligatorio y que el conductor porte su licencia y el equipo de carretera; y a los motociclistas se les aconseja para que reciban una inducción sobre el cuidado a la hora de conducir.



La recomendación de la secretaría de Salud, por su parte, es adquirir los mariscos y el pescado en lugares autorizados; evaluar las características del pescado al comprarlo para evitar intoxicaciones, deben tener ojos salientes y brillantes, agallas rojas claras, escamas firmes y brillantes.