Asamblea da un 'Sí' a nueva empresa de energía del Valle

Las comisiones conjuntas de Presupuesto, Plan de Desarrollo y Servicios Públicos de la Asamblea departamental aprobaron en primer debate las facultades para que la gobernadora Dilian Francisca Toro constituya, con un socio estratégico, la Empresa de Energía Pública del Valle del Cauca.

El diputado ponente de esta iniciativa, Manuel Torres, dijo que esta será una sociedad de Economía Mixta que sobre todo va trabajar en fuentes de energía no convencionales.



Con el proyecto se pretende llevar energía limpia sobre todo a las zonas rurales de la costa Pacífica, del norte del Valle, de la industria y la empresa.



En el debate estuvo presente un profesional de la Asociación de Ingenieros Eléctricos que avaló el proyecto.



Una vez el proyecto pase a sanción de la Gobernadora del Valle se iniciará el proceso de consecución de los socios privados y los estudios para establecer la forma de asociación y los requerimientos de estos socios.

Los considerandos del proyecto señalan que, con la creación de la Empresa de Energía Pública, el departamento busca diversificar la matriz de generación de energía con la introducción de fuentes de energía renovables no convencionales para enfrentar periodos críticos como el fenómeno de 'El Niño'.



Entre los objetivos que tendrá la nueva empresa será atender la creciente demanda de electricidad de la forma más eficiente con la incorporación de fuentes de generación de energía renovables no convencionales como la solar, eólica y biomasa.



Disminuir el rezago en la incorporación de energías renovables no convencionales para mejorar la confiabilidad del servicio y del sistema de transmisión regional, y aumentar la capacidad instalada de fuentes renovables no convencionales y aprovechar los incentivos establecidos para su incorporación al sistema interconectado nacional.



También se pretende disminuir la dependencia del departamento de la energía generada en otras partes del país, lograr que sea un departamento energéticamente autosuficiente y que pueda exportar excedentes de generación de energía, y mantener y aumentar el liderazgo a nivel nacional en la generación de energía con fuentes renovables no convencionales.



Con la Empresa de Energía se aprovechará las ventajas que representan tanto para el departamento como para sus municipios la constitución de una sociedad que tenga por objeto la prestación del servicio de energía eléctrica, obtener los beneficios que representan las regalías y utilidades y los ingresos adicionales por el pago de impuestos por parte de la empresa que se establezca para tal fin



