Arzobispo de Cali propone acudir al DIH para iniciar diálogos con Eln

El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien ha servido como mediador para que el Gobierno Nacional y el Eln inicien diálogos, dijo que se debe acudir a la aplicación del Derecho Internacional Humanitario para así desenredar el proceso, cuyo arranque se esperaba en el segundo semestre del 2016. (Lea también: Piden al Eln que deje el secuestro para iniciar diálogos)

El prelado dijo, además, que cuando él se refirió a la expresión de "desodinizar la agenda", lo hizo no con el ánimo de generar malestar. Añadió que hubo un malentendido porque él se refería a que el secuestro del excongresista Odín Sánchez no puede ser el motivo para no iniciar estos diálogos.

Anotó que esta expresión la dijo no para ser despectivo, sino al referirse a que el país está aquejado por el secuestro y que todos los plagiados deben ser liberados.

Monseñor dijo que espera que la propuesta de que se debe acudir al Derecho Internacional Humanitario pueda ser evaluada el 12 de enero, cuando se aspira a que en Quito, en Ecuador, se reactiven las gestiones para lograr un acercamiento entre el Gobierno y el Eln.

"Hay otras propuestas y alternativas, que pueden ser analizadas la mesa de negociación”, dijo el Arzobispo de la capital vallecaucana. (También: 'Es inaceptable que el Eln continúe practicando el secuestro')

Por la inestabilidad que les darían las circunstancias externas a unos eventuales diálogos formales con el Eln, el arzobispo de Cali sugirió la semana pasada que una posible negociación con esta guerrilla se lleve a cabo en Colombia.

El prelado se refirió puntualmente a las elecciones presidenciales y legislativas de Ecuador este año. Hasta ahora está planteado que la negociación de paz comience en Quito, donde, además, se dará un nuevo encuentro entre delegados del Gobierno, encabezados por el exministro Juan Camilo Restrepo, y de esa guerrilla para explorar las posibilidades de un diálogo formal.

Precisamente, el arzobispo de Cali hizo un llamado para que el Gobierno y el Eln destraben las conversaciones e incluso habló de la posibilidad de cambiar la metodología. (Además: Un militar asesinado y otro herido deja 'plan pistola' en Arauca)

Hasta ahora está previsto que unas eventuales conversaciones se lleven a cabo en cinco países: además de Ecuador, en Chile, Brasil, Venezuela y Cuba.

Monseñor Monsalve considera también que la crítica situación en Venezuela puede influir en el proceso con el Eln.

“Sería bueno invitar al Eln para que las negociaciones sean en el país y que no estemos expuestos al factor de inestabilidad externa y de conflicto que se va a agudizar este año con el gobierno de (el presidente electo de Estados Unidos) Trump”, anotó el prelado, quien ha sido facilitador con el grupo armado en algunos momentos.

El arzobispo de Cali coincidió con el presidente Juan Manuel Santos en que “el Eln debe liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder”.

Desde abril del 2016, esa guerrilla mantiene en cautiverio al político chocoano Odín Sánchez y su negativa a liberarlo se ha convertido en un tropiezo para el comienzo de una negociación formal de paz.

El 30 de marzo de ese año, el Gobierno y el Eln anunciaron en Caracas la pronta instalación de una mesa de diálogos formal para conseguir un acuerdo de paz, pero a partir de entonces el grupo armado se ha resistido a liberar a Sánchez, condición que exige el presidente Santos para negociar.

CALI