Hasta 2018 despeje en El Calvario por primeras obras de Ciudad Paraíso

Desde hace ocho años, el proyecto Ciudad Paraíso surgió como una de las apuestas más ambiciosas de renovación urbana en el centro de Cali.

El proceso pretende la transformación de tres barrios: El Calvario, San Pascual y Sucre con 181 predios en seis manzanas.



Las primeras demoliciones arrancaron hace dos años en El Calvario porque allí se inicia ese gran cambio prometido por tres administraciones municipales: la de Jorge Iván Ospina, Rodrigo Guerrero y ahora, la de Maurice Armitage.



Pero el proyecto despegó entre inquietudes de la comunidad, así como de comerciantes dudosos en vender sus predios.



La transformación en El Calvario, donde a los caleños les prometieron un centro comercial, la estación central del MíO y el búnker de la Fiscalía, ha sido lenta.

De los 164 inmuebles que hay allí para intervenir, se han demolido cerca de 60 y se están terminando las últimas compras para programar, el año entrante, el despeje del centenar de viviendas que están pendientes.



Sin embargo, el hoy gerente de la Empresa de Renovación Urbana (Emru), Nelson Londoño, es optimista y dice que el municipio ha comprado y negociado mucho más de la mitad de esos predios, con ofertas con un porcentaje adicional, si se entregan en un determinado tiempo o de vincularse a la iniciativa con la cesión del inmueble y recibir a cambio, ya sea un local en el proyecto o alguna de las más de 4.000 unidades familiares que se proyectan en San Pascual.

¿Cómo avanza la adquisición de predios en El Calvario para hacer más demoliciones?



Esta semana estuvimos culminando procesos de expropiaciones de predios que tenían limitaciones jurídicas y que por tal razón se debió recurrir a la expropiación.

Eran 26 pendientes, hubo una aceptación y de 25 predios restantes, 17 ya quedaron con ejecutoria, en firme. En cuanto a los otros predios hubo recursos que estamos resolviendo. La idea es finiquitar eso en este mes.



¿Cuántos predios faltan por demoler en El Calvario?



El proyecto en El Calvario tiene un total 164 predios para intervenir. Nuestra meta es que consolidemos el suelo. Una vez lo hagamos y se hagan entregas de los inmuebles reactivaremos las demoliciones.

En el 2015 hubo demoliciones. El año entrante se retomarían estos trabajos. Foto: Emru



¿Quedan 100 predios pendientes por intervenir con demoliciones en El Calvario?



En la medida que nos hagan entrega se harán las demoliciones.



¿Cuándo se retomarán?



Nuestra meta es terminar este año con el cierre de la compra de predios en El Calvario para hacer demoliciones el año entrante.



¿Cómo va ese proceso de compra en El Calvario?



Estamos por encima del 90 por ciento.



¿Cuánto se ha invertido en esta etapa de El Calvario, dentro de Ciudad Paraíso?



Metrocali puso 15.300 millones y hará una adición de 5.000 millones para 20.300 millones, además de 28.000 millones del promotor privado. Es la Promotora del Centro Comercial Ciudad Paraíso. Construirá el centro comercial y la estación del MÍO al tiempo, dentro del proyecto en El Calvario.



¿A cuánto ascendería la inversión que se haga en toda la transformación en El Calvario?



Alrededor de 350.000 millones de pesos.



¿De dónde saldrá ese dinero?



Los 20.300 millones son de Metrocali y 200.000 millones de pesos, aproximadamente, serán del promotor privado.



¿Cuándo empezarán las obras del centro comercial y de la estación central del Masivo?



Primero estamos cerrando con Emcali (Empresas Municipales de Cali), el tema técnico para el traslado de redes de servicios. Estamos terminando un tema técnico y este es un proceso que debe estar terminado en septiembre.



¿De qué se trata ese aspecto técnico?



Estamos analizando en términos de diseños. Además se pretende validar lo que se va a hacer en cuanto al traslado de las redes. La idea es tener claro cómo se hará ese traslado. Estamos terminando de finiquitar cuál es la mejor opción técnica para hacerlo.



¿Cómo se hará ese traslado de las redes?



El traslado está divido en cuatro etapas. Pero no solo se trata de traslado de redes de servicios públicos en la zona de El Calvario. Son redes que también van por otras zonas en el centro. Todo este proceso puede durar al 2019 y 2020.



Entonces, ¿cuándo arrancarán las obras del centro comercial y de la estación del MÍO?



Nuestra meta es finalizando el primer semestre del 2018. Nuestra prioridad de esta etapa es empezar la ejecución como tal, el próximo año.



¿Se harán al tiempo que las demoliciones en El Calvario?



Lo bueno de esto es que el traslado de redes no interfiere con las demoliciones. Estas últimas se van haciendo en la medida en que nos entreguen los predios. El traslado de las redes que haga Emcali es sobre las vías.



El búnker de la Fiscalía y la ciudadela de la justicia se han vuelto promesas en los últimos años, pero no se define cuándo empiezan obras en esa zona.



No hay ningún inconveniente para construir en los lotes que el municipio de Cali le cedió a la Fiscalía General de la Nación para construir el búnker en las calles 12 y 13 entre carreras 10 y 12. Todo se ha dado de acuerdo con lo planificado. Lo que hemos hecho en la Emru, la Secretaría de Vivienda, Planeación Municipal y la Dirección Jurídica, es dar cumplimiento a lo que el Concejo autorizó a través del acuerdo 304 del año 2010 y hacer cada una de las etapas y tareas que se requirieron para poder implementar dicho acuerdo.



La segunda fase de Ciudad Paraíso es la transformación del barrio San Pascual. ¿En qué va ese proceso?



Adquirimos una primera manzana entre la carrera 12 y la 13 con 51 inmuebles y ya hemos puesto oferta por otros 54. Estos últimos están ubicados entre las carreras 12 y 14 con calles 13 y 13A. Este es el segundo grupo de ofertas.



¿Cuánto se demoró esa compra de los 51 predios?



Fue este año. Se logró porque la Emru tiene una oficina permanente desde el 2014. Eso nos permitió hacer un trabajo importante con propietarios y residentes. Hemos llegado a una negociación voluntaria. Hay un conocimiento y eso facilita unas condiciones mucho más ágiles. Nuestro equipo social ha trabajado muy fuerte en la zona. Han sido más de tres años con mesas con la comunidad.



¿Cuánta plata se ha invertido en esa adquisición de los primeros 51 predios de 432 en total, que es la intervención en San Pascual?



Hemos comprometido 29.000 millones de pesos.



¿De dónde sale esta plata?



La aportan los inversionistas de la Alianza para la Renovación Urbana (está conformada por 35 empresas vallecaucanas del sector de la construcción, pertenecientes a los gremios Camacol, la Lonja de Propiedad Raíz de Cali y Valle, entre otros).



¿Cuánto costará toda la intervención en San Pascual?



Alrededor de 660.000 millones de pesos.



¿Qué aportará el municipio en San Pascual?



La Alcaldía aporta en tema de vías.



¿Cómo es eso?



Se hará la ampliación de carrera 12 y de la calle 13 con una inversión más pequeña, de 3.000 millones de pesos.

¿Por qué esta ampliación?



La carrera 12 y la calle 13 tendrán un perfil mayor al que tienen hoy en día. En la 13 se planea un carril para vehículos particulares para ingresar a las nuevas viviendas en San Pascual y la 12 porque tiene un perfil definido en el plan vial de la ciudad. Se mejorarán andenes, habrá una transformación en urbanismo y generación de espacio público. También se trabajará la movilidad complementaria porque aparecerán ciclorrutas y se buscará una armonía de vehículos particulares con el MÍO.



San Pascual tendrá unos 4.000 apartamentos.



No se bajará ese número. Puede ser más y es posible que antes de finalizar el 2017 se pueda iniciar la fase de comercialización.



¿Sobre parqueaderos para San Pascual?



Estamos pensando en que hayan estacionamientos debajo del espacio público.



¿Cuántos?



Alrededor de 1.000 estacionamientos debajo de espacio público.



¿Los parqueaderos de El Calvario?



Van a haber parqueaderos, pero en el centro comercial.



