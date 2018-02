Arranco una nueva edición de la Vuelta al Valle

Una nueva edición de la Vuelta Ciclista al Valle Oro Puro empezó el día de ayer en el municipio de Palmira, organizado y patrocinado por la Liga de Ciclismo del Valle, la cual contará con las categorías de Veteranos, Máster, Sénior Máster, Infantiles, Masculino, Femenino, Juveniles y Pre-juveniles.

Desde el día de ayer a las 9:00 a.m. se dio el pitazo inicial en el Municipio de Palmira de una nueva versión de la vuelta al Valle. El evento reúne los más selectos corredores de los equipos de marca del país en la categoría élite masculina y femeninas.



En las etapas tres y cuatro del evento se desarrollaran en el municipio de Buga, los días 1 y 2 de Marzo, enmarcando la conmemoración de los 448 años de la Ciudad Señora.



Son en estas etapas donde se realizara la contra reloj individual entre Buga y La Habana, a partir de las 9:00 a.m. y la cuarta etapa partirá de Buga a Roldanillo, a las 9:00 a.m.



Además de esto, se contara con importantes cierres, con el objetivo de generar mayor fluidez del evento deportivo durante estas etapas.



El jueves 1 de marzo, habrá cierre sobre el perímetro urbano a partir de las 6:30 a.m. hasta la 1:00 p.m. en el sector comprendido de la calle 4 entre carreras 1 y 7 y la vía Buga - La Habana.



Mientras que el viernes 2 de marzo, habrá cierre parcial en el perímetro urbano de 8:00 a.m. a 9:15 a.m. en el sector comprendido de las carreras 16 y 19 entre calles 4 y 1 sur (salida hacia el SENA). Para la llegada a la terminal de transporte, se deberá tomar una vía alterna saliendo por el sector de postobón o el puente de paloblanco.



En esta nueva edición de la Vuelta al Valle se contará con el cuatro veces campeón, el español Óscar Sevilla, del Team Medellín, que espera llevarse su quinta carrera y convertirse en el más ganador de la Vuelta al Valle.



Los ciclistas más destacados que participan por el título, además de Sevilla, son Aristóbulo Cala, Hernán Aguirre y Cayetano Sarmiento.



El evento terminara el Sábado 3 de Marzo en el Municipio de El Dovio. Mientras que el domingo 4 de Marzo se correrá la carrera la 'Clásica a Zarzal'.





