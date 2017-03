Municipios vecinos le dan la mano a Cali en vivienda

27 de marzo 2017 , 11:52 a.m.

Son más de 30 proyectos de vivienda en ejecución en Jamundí, municipio vecino a Cali, con precios 'para todos los bolsillos y gustos', además de complejos comerciales. Y Palmira prácticamente cumplió las necesidades de vivienda de interés social y ahora se concentra en estratos medio y alto.

Es una muestra de la dinámica de vivienda de los municipios vecinos a Cali y que a los dos anteriores se suman Candelaria y Yumbo. Ventajas en costos por unidad y de servicios y menos traumas en movilidad están entre las ventajas.



En Jamundí avanzan sectores como Alfaguara, El Castillo y otros en la vía Panamericana. El proceso exige soluciones viales.



Diego Mauricio Cabrera, secretario de Planeación de Palmira, destaca "el municipio ha desarrollado muchas opciones de vivienda de interés social y prioritario, no presenta déficit en esos sectores, en el momento se desarrollan unos planes parciales que había de la última modificación del POT del 2014, esos desarrollos están hacia el sector nororiental, todo lo que tiene que ver con el Plan Parcial de Las Mercedes, vivienda de estratos 4, 5 y 6. La ciudad tiende a crecer hacia el costado nororiental".



Dice que la VIS no es la prioridad. “Atraer otro tipo de persona interesada en vivir en una ciudad menos congestionada, un poco más equilibrada, familias que tengan algunos niveles de consumo y dinamicen la economía es parte de la estrategia”, indica.



Y con la CVC se trabaja en un proceso para una reclasificación de los usos agroecológicos en suelos con cultivos de caña. Ahí se pensaría en corredores industriales, en especial hacia Cali, proyectos inmobiliarios no Vis y otros de ciencia y tecnología.



También se prepara Yumbo tanto en mejorar las condiciones de su población como en desarrollar nuevos polos y seguir con su dinámica productiva.



El alcalde Carlos Alberto Bejarano plantea la urgencia de implementar el Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) “como la ruta clave, estratégica y fundamental para avanzar en los procesos de desmarginalización urbanística y social, superar la pobreza y reducir las expresiones y vivencia de la violencia urbana”.



Los asentamientos de ladera, que en tres comunas suman 12 barrios y más de 34.000 habitantes son parte de ese objetivo. Ya hay diseños y se estima una inversión de casi 200 mil milones con una visión a 10 años.



Los servicios con un reto. Ante la baja capacidad del río Yumbo se proyecta un pozo profundo en el sector de Platanares, que generaría entre 70 y 100 litros por segundo. La inversión se estima en 12.412 millones de pesos y beneficiará a más de 80.000 habitantes.



El arquitecto Michael Benachi, del área de proyectos especiales de la constructora Jaramillo Mora, destaca la dinámica de los municipios vecinos a Cali en los que suma más de 10 proyectos y unas 16.000 soluciones de vivienda a mediano y largo plazo, uno de ellos Ciudad Guabinas, en Yumbo, para 11.000 unidades VIS y estrato 3 y 4.

La diputada Jessica Vallejo, destaca los desarrollos de los vecinos de Cali.

“Jamundí está muy avanzado y ahora Candelaria está en ese camino. Hay iniciativas en VIS y en estrato 4. Se tienen sectores como Buchitolo, para Vis y parcelaciones; El Lauro, para desarrollos campestres. En general los cuatro municipios conforman una zona metropolitana en el que cada uno presta servicios a otro”.



Dotación pública, el reto

La diputada Jéssica Vallejo expone que los municipios vecinos a Cali no deben ser solo buenos dormideros sino espacios de vida, con oportunidades educativas en especial a nivel superior, empleo y recreación.



Las vías son un reto y se destaca la decisión de sacar adelante la segunda calzada a Candelaria, para la que la Gobernación del Valle garantice $ 52.0000 millones. También, los pasos para ampliar la Panamericana.



Desarrollo equilibrado

Con el alto desarrollo de los municipios vecinos a Cali y a los que se suman Tuluá, Buga, Cartago y Buenaventura permiten un desarrollo equilibrado del Valle, un departamento de ciudades intermedias.



Se estima que en el 2016 en el Valle fueron vendidas unas 21.000 soluciones de vivienda. Las remesas son un apoyo importante.



