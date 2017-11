Los afanes por planta de lixiviados en el antiguo 'basuro' en Cali

La planta de tratamiento de los lixiviados de Navarro tiene que ponerse de nuevo en funcionamiento.



Estos lixiviados son líquidos altamente tóxicos y nauseabundos que el antiguo vertedero, que por 40 años sirvió como el botadero o basurero de Cali a cielo abierto, sigue drenando todo ese material en descomposición, a pesar de que la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) lo cerró hace nueve años. Es el proceso lógico de descomposición de la basura.

Pero ese funcionamiento de la planta es urgente no solo por los riesgos de que estos líquidos se filtren y alcancen las aguas subterráneas y también impacten el río Cauca, la principal fuente de agua para más de un millón y medio de personas, temor que sigue vigente entre expertos de la Universidad del Valle, la Personería y la Contraloría de Cali. El sistema de bombeo de la planta se deteriora por la falta de uso.



“Las membranas de filtración no se pueden preservar por un tiempo mayor de cuatro meses y los equipos de la planta cuentan con una garantía de cinco años siempre y cuando la planta opere de manera continua”, señala un informe.



Estas observaciones las tiene claras el municipio y las hace en la convocatoria de la licitación pública que abrió para encontrar al contratista que se encargue de poner de nuevo en operación la planta. El contrato que se aspira a adjudicar es por 7.016 millones de pesos.



Luego de que la planta se paralizó el 23 de diciembre de 2016, funcionó entre el 28 de junio y el 30 de septiembre pasados, cuando debido a la necesidad, el municipio adjudicó un contrato por 736 millones de pesos a Conhydra ESP. Lo adjudicó rápido porque fue un proceso de selección de menor cuantía que no implicó sacar una licitación con base en la Ley 80 de contratación pública.



En ese lapso, la planta hizo tratamiento a 24.500 metros cúbicos de lixiviados, es decir, casi el mismo volumen de 10 piscinas olímpicas.



El diseño final de la planta, la aplicación del sistema de tratamiento de los lixiviados , recolección y conducción de los mismos, manejo de lodos y concentrado; restauración de la madre vieja, y manejo y disposición del permeado se llevaron a cabo, mediante un contrato entre el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y la Unión Temporal TSK-MFT en el 2013. Fue un contrato por 12.198 millones de pesos.



En el 2014, esta planta empezó a funcionar, pero desde entonces, cada año, el municipio ha tenido que buscar un contratista o si no hacerlo por su cuenta, como cuando suscribió un contrato entre el Dagma y Emsirva en liquidación.

Fue en abril de 2015 y por esa época, la planta trató 35.634 metros cúbicos de lixiviados.



Pese a la intermitencia en la operación de la planta, la Alcaldía informa que cada año desde el 2014 trató un volumen anual de 47.000 metros cúbicos, similar a casi 20 piscinas olímpicas.



La Alcaldía asegura que de aquí en adelante se tratarían 16.000 metros cúbicos de lixiviados por año.



Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, que está a cargo del velar por el manejo de la planta, está agilizando en el proceso de adjudicación, luego de que el Concejo aprobó el proyecto de Acuerdo No. 052 para comprometer dineros de las vigencias futuras de los años 2018 y 2019.



Dicho proyecto fue aprobado en la sesión plenaria el 18 de octubre, con lo cual se garantizaron los recursos para la operación de la planta hasta diciembre de 2019. Pero el tiempo sigue corriendo.



La Alcaldía señala que con la planta operando han disminuido las quejas de la comunidad por olores y otros aspectos. Pero la preocupación de investigadores de la Universidad del Valle sobre la filtración de estos residuos en los suelos se mantiene.



