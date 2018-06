Aprobado el Plan que transformará los negocios de Emcali

Después de tres presentaciones, la junta directiva de Emcali aprobó el Plan Estratégico 2018-2013, el que se convertirá no solo en la carta de navegación de la empresa, sino en el Plan que transformará cada una de sus tres unidades de negocios.

“Es el inicio de un proceso de transformación, en las dos últimas décadas la empresa ha tenido dificultades, es la última oportunidad de hacer algo”, dijo el gerente de Emcali, Gustavo Jaramillo, después de socializar el Plan con los concejales de la ciudad.



Pero también habrá que trabajar en la gobernanza. Emcali ha tenido 20 gerentes generales en los últimos 20 años, lo que se busca es que ese gerente se quede, por lo menos cuatro años; pero que los gerentes de áreas sea un staff permanente. EPM y Ecopetrol son ejemplos de que sí se puede hacer, donde además, los sindicatos son fuertes, pero sin control patrimonial.



‘La gobernanza debe contribuir a blindar la organización, lo cual equivale a construir mecanismos que la protejan de las interferencias externas a nivel político y de mercado, que influyen de manera nociva en las decisiones gerenciales técnicas y financieras de la compañía. Este blindaje implica, indudablemente, no solo establecer mecanismos legales, prácticas de gobierno corporativo y de gerencia que protejan la organización, también pactos y acuerdos con actores externos e internos responsables de esta situación’, indica el Plan.



También aborda el tema laboral. En la actualidad Emcali cuenta con 1.200 trabajadores públicos y 230 oficiales.



El Plan contempla disminuir la nómina de cargos directivos de libre nombramiento y remoción y proveer los cargos mediante la vinculación de empleados de planta, mediante concursos de méritos con mecanismos de evaluación de desempeño por resultados; revisar y ajustar la planta de personal a través de bajar la tercerización e implementar el plan de retiro voluntario. Según el gerente de Emcali, ya se han acercado 300 trabajadores que quieren retirarse.



“Sin duda, los nuevos negocios que se van a generar van a demandar nueva mano de obra; hemos dicho que garanticen los derechos del trabajador, pero que haya proceso de incorporación para acabar con la tercerización y nóminas paralelas, pero a través de concursos; que se acabe la posibilidad de enganche directo, lo mismo para los trabajadores públicos que son de libre nombramiento y remoción”, dijo Sergio Mauricio Zamora, integrante de la junta directiva de Emcali en representación de Sintraemcali.



“Este Plan fue construido con todos los trabajadores, primera vez que pasa, es muy ambicioso, si logramos ponerlo en ejecución, en cinco años Emcali será otra empresa. Ellos están de acuerdo con el Plan diseñado y aprobado, otra cosa es lo que va a pasar de aquí en adelante, esa es nuestra preocupación. Esto tiene un componente financiero y no se financiará con los derechos de los trabajadores”, señaló Gloria Lucía Cifuentes, integrante de la junta directiva de Emcali en representación de USE, el otro sindicato de Emcali.

Emcali seguirá como una empresa pública y

“Emcali tiene futuro reconvirtiendo Telco e inyectándole capital, tiene que abrirse a las alianzas”, dijo Edgar Varela, rector de Univalle, Universidad que el año pasado empezó a construir este Plan de forma participativa.



En el caso de Telco (la unidad de telecomunciaciones), habrá que refundarla y hasta cambiarle de nombre porque tendrá que adaptarse a las necesidades del siglo XXI, la idea es que se convierta en una unidad de inteligencia estratégica que ofrezca servicios TIC para el mercado regional.



Se ratificó que no se venderá ni se escindirá, pero tendrá que ajustarse, hoy ya nadie habla por teléfono, o muy pocos lo hacen, hoy lo que se mueven son los datos. La idea es que esos 270.000 teléfonos conmutados que hoy tiene Emcali sean sustituidos por teléfonos inteligentes, no esperar a que los clientes los devuelvan, y que empiecen a comprar los paquetes de datos.



Emcali tendrá que incursionar en el ‘Internet de las cosas’, que desde una aplicación, desde un celular, Emcali vea si la nevera de su cliente está vacía, quién timbró, entrar a la facturación para saber cómo van sus consumo.



Y que a través de la nueva ‘Telco’ se maneje la red digitalizada de Acueducto y Alcantarillado, porque esta Unidad también tendrá que modernizarse, no se tratará ya de reponer redes, sino de cambiarla por una red digitalizada. Otra de sus funciones será la de administrar el outsourcing de la empresa que se encarga de la facturación.



La Unidad de Acueducto y Alcantarillado no solo tendrá que asumir la tecnología del siglo XXI, sino que deberá convertirse en un gestor del agua en toda la región, que establezca alianzas con Acuavalle y Vallecaucana de Aguas para lograrlo.



Y tendrá que dejar atrás la idea de traer agua desde la Salvajina o de construir una represa en Pichindé, lo que se busca es apostarle a un proyecto que desarrolla Cinara para capturar agua del lecho subterráneo del río, a través de tres pozos. El primero se construirá en este segundo semestre del año y comienzos del 2019.



Deberá ‘sembrar agua’. Emcali tendrá que entrar a conservar sus cuencas en el Valle y Cauca, hoy maneja 800 hectáreas, a diferencia de EPM que tiene 80.000 hectáreas de su propiedad para conservar sus aguas.



Como Emcali fracasó como productora de energía, su futuro se vislumbra como gestor y soporte de mercado de la energía solar, del gas y la energía eólica.



Y deberá incursionar en nuevos negocios, como el manejo de las basuras y los escombros. Deberá crear la Unidad de Inteligencia Estratégica.



"Se impone la necesidad de revisar dicho Plan que lejos de ayudar al fortalecimiento de Emcali se dirige a crear las condiciones para escindir y privatizar telecomunicaciones, profundizar la tercerización y/o privatización de la operación de los componentes de acueducto y de energía, circunstancias estas que afectarán profundamente a los usuarios de los servicios a quienes se les trasladarán los costos y el desmedro de la calidad de los servicios públicos", señalaron los veedores ciudadanos Betty de Borrero y Pablo Borrero.