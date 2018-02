APP o un tercero para cobros por parqueo en zonas públicas de Cali

De 3,6 millones de desplazamientos diarios que los ciudadanos hacen en Cali, 1,1 millón corresponden a vehículos privados y motos, es decir, el 30 por ciento tiene relación con estos medios de transporte.

A estas cifras se suman las de 671.000 vehículos particulares que ruedan en la capital del departamento, además de 208.000 motos.



Estos números en el parque automotor siguen creciendo en vías donde son pocos los espacios para estacionarse, de acuerdo con las normas establecidas y son cientos donde los andenes y las zonas peatonales se mantienen invadidos por los mismos carros para parquear, dejando a los peatones expuestos a ser atropellados en plenas calles.



Solo los bares, restaurantes y discotecas en los barrios Granada y El Peñón, dos de las zonas gastronómicas por excelencia en la ciudad, tienen capacidad para 5.000 clientes diarios, de los cuales, entre 1.500 y 2.000 llegan en sus vehículos, según la Sociedad Colombiana de Arquitectos.



El problema es que en toda Cali, apenas medio millar de locales tienen parqueaderos por lo que esta capital con sus más de 2,8 millones de habitantes sigue con un déficit que no ha podido ser solucionado. No hay dónde parquear tanto carro y motocicleta.

Y aquellos establecimientos comerciales que funcionan como parqueaderos, por ejemplo, en el centro caleño que es una de las zonas que se queda corta, cobran la hora entre 2000 y y 3.500 pesos y la fracción 1.800. Así mismo, hay otros que cobran mensualidades entre 150.000 y 250.000 pesos por dejar el vehículo estacionado y bajo un techo. Inclusive, hay particulares en edificios del norte de Cali, como en el barrio San Vicente, donde dueños de apartamentos alquilan sus parqueaderos por sumas que varían entre 200.000 y 300.000 pesos mensuales, sin que haya un control de esas mismas tarifas.

En calles de El Peñón se evalúan zonas de cobro por parqueo. Hay sitios del barrio con la prohibición y no se respetan. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

En cuanto al parqueo de motos, un local en la calle 12 con octava ofrece las primeras dos horas por 3.000 pesos, pero si se supera ese lapso, cada hora adicional será por otros 3.000. Allí, la mensualidad por motos parqueadas es de 45.000.



Por eso, el director del Departamento Administrativo de Planeación de Cali, Jorge Iván Zapata, es optimista en que el Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU), que volverá en marzo al Concejo para culminar los análisis y debates, sea aprobado porque ya se recorrió un buen trecho en las discusiones del año pasado, en relación con subsistemas de movilidad peatonal, en bicicleta, en vehículos privados y en el MIO.



Ahora, la discusión del PIMU incluirá la política pública de estacionamientos para ser la brújula en la capital vallecaucana sobre cómo se debe manejar la ocupación en vía pública. La idea es poner en marcha 12 zonas especiales de estacionamiento regulado (zonas de gestión de alta demanda). Son Antonio-El Peñón, Granada-Centenario, Terminal-Versalles, Imbanaco, Parque del Perro, centro ampliado, Ciudad Jardín, Unidad Deportiva Panamericana, Alameda, Eucarístico, la carrera 66-suroeste y carrera 15 centro. Así mismo, hay 15 zonas generales de estacionamiento que son las de baja demanda.

En estos sectores surge la pregunta de cómo el municipio entrará a regular el uso de la vía pública y cómo se hará el cobro por el mismo entre el 2018 y el 2028, tiempo establecido para los proyectos del Pimu. Asi mismo, habrá un segundo proyecto en el Concejo, en el segundo semestre de este año sobre la contribución de estacionamientos en establecimientos privados. Estos son los locales que cobran por horas y la contribución se adicionaría a ese cobro. El dinero de la contribución irá al MIO.



¿Por qué Pimu y contribución por separado para que el Concejo los estudie y apruebe?

El año pasado tuvimos 26 sesiones y cuatro fueron canceladas por los concejales, o sea que el PIMU se trabajó en 22 sesiones. Se estudió el tema de peatones, movilidad en bicicleta, en transporte público. Nos quedó faltando el plan de estacionamiento. Se separan los proyectos del PIMU y la contribución de estacionamiento porque primero hay que tener la Política Pública de Estacionamiento. No puedo disponer de la silla sin traer la bestia.



¿Cómo va a funcionar el cobro de esa contribución en los locales que cobran parqueaderos?



La contribución por estacionamiento en los establecimientos comerciales no va a estar amarrada al número de horas, pero sí al momento del ingreso. por esa contribución pero no está amarrada al numero de horas pero sí al número de ingreso.

En esta ciudad, estos establecimientos cobran diferentes tarifas y no hay un control

La idea es tratar de poner un techo en las tarifas para evitar especulación. Uno de los argumentos que planteaban en centros comerciales era que esto iba a afectar las compras, pero, ¿ será que ellos se afectaron cuando empezaron a cobrar por horas?



¿Cuánto se espera recaudar con la contribución?



El municipio tiene que hacer estudios porque las condiciones del año pasado a este han cambiado.



Existe la problemática de que en Cali no hay suficientes parqueaderos, finalmente

¿cómo se va a resolver ese tema en el Plan de Movilidad?



Hay que definir la política de regulación en lo que se ha llamado las zonas azules para estacionamiento en vía pública. Hay zonas de gestión de alta demanda y otras que no. Hay que entrar a trabajar con la secretaría de Movilidad en la identificación de los sitios donde se puede y no estacionar, y analizar qué herramientas utilizar para el cobro. Hay que tener en cuenta la actividad comercial y económica de esos lugares.



¿Pero se mantienen las 12 zonas de estacionamiento regulado o zonas azules?

El modelo es el mismo.



¿Qué alternativas tiene el municipio para el cobro en las vías públicas?

El cobro por estacionamiento podría ser con un concesionario, a través de un proceso licitatorio.



Si el municipio opta por buscar a un tercero o a un concesionario, este último tendrá la potestad de decidir, por ejemplo, si vuelven los parquímetros en vía pública o si el cobro se hará con los señores de los trapitos rojos?



Yo creo que las condiciones deben establecerse en conjunto, entre el municipio y el concesionario. Pero lo importante es que el municipio es el más interesado en tener el control porque, de lo contrario, se estaría armando un negocio para un tercero y eso no será así.



¿Buscar el concesionario es la única opción para cobrar el estacionamiento en vía pública?



El municipio tiene potestad de elegir el instrumento que más le convenga para operar la zonas azules. El municipio también puede decir que maneja directamente esas zonas o podría hacer una APP (alianza público-privada) de iniciativa pública.



¿Se mantiene la propuesta de crear parqueaderos subterráneos en predios municipales?



El Plan Integral de Movilidad Urbana (Pimu) apoya y fomenta la implementación de estacionamiento de uso público en subterráneos bajo espacio público (plazas y plazoletas). Este tipo de proyectos sería por APP, donde el Gobierno municipal cede el uso del subsuelo por años y el privado ejecuta y opera el estacionamiento. Es importante aclarar que el municipio no considera construirlos. La idea es una figura de asociación.



