Apoyo para banda marcial de instrumentos de plástico

A canecas de basura, tarros de leche, galones de combustible y tapas de ollas 15 jovencitos de Maguí Payan lograron sacarles notas musicales y por las polvorientas y estrechas calles de este pueblo del Pacífico nariñense pusieron a sonar una banda marcial. Eso ocurrió hace dos años, pero solo ahora, por las redes sociales, se conoció de su talento.

David Hurtado, hoy de 17 años, fue el de la idea.



“Para que la gente se de cuenta de que Maguí Payán no solo es violencia, también hay talento para la música, el fútbol y otras áreas”, dice Hurtado, quien hoy estudia en Cali.



Se han convertido en la banda marcial sensación en las redes sociales.



El pasado lunes, integrantes de la llamada banda de paz ‘Hércules’ viajaron a Bogotá, en un avión del Ejército, para participar en la posesión del ministro de Defensa, Guillermo Botero.



“Como Administración les hemos dado nuestro apoyo con asesoría y capacitación en materia musical, aunque los recursos que manejamos aquí son irrisorios”, dijo el coordinador de la Oficina de Juventud de Maguí Payán, Diego Mejía.



“Hubo unos instrumentos que no llegaron a los jóvenes, allí tuvimos un inconveniente porque no han llegado directamente a sus manos”, contó.



Se refiere a unos instrumentos que fueron destinados a la Fundación Jóvenes Educadores de Maguí Payán.



“Pero los niños que aparecen en el video no hacen parte de esa Fundación. Yo recogí una donación por 2,6 millones de pesos, cometí el error de entregársela”, señaló Cristian Muñoz, ex funcionario de la Gobernación de Nariño.



Desde abril pasado la Gobernación, a través de la Dirección Administrativa de Cultura, les ofrece clases de música.



“Porque ellos deben ser los verdaderos protagonistas y David, quien hizo los instrumentos con material reciclable, es un chico genio”, indicó Muñoz.