Esperan audiencia para revisar pedido de Sociedad de Buenaventura

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) convocó a la sesión ante la solicitud de la Sociedad de modificar el contrato de concesión y eliminar la prohibición de prestar directamente servicios de operación portuaria. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no puede ofertar y prestar servicio de carga a granel.

La Sociedad Portuaria de Buenaventura solicitó cambiar el contrato de concesión

y eliminar la prohibición que tiene de prestar directamente servicios de operación portuaria.



En el proceso está que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le limita ofertar y prestar servicio de carga a granel, por el cual recibe ingresos, a pesar de que su contrato de concesión, que data de 1994, no se lo permitiría.



La ANI solicitó un concepto a la SIC porque, en su criterio, en el contrato de concesión con la SPB se reproduce una restricción que fue declarada nula por el Concejo de Estado cuando se dice que los concesionarios no pueden aparecer como operadores, generando una restricción a la integración vertical.



La SIC, a través de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC, dio concepto negativo; pues si bien se declaró nula la norma, la cláusula subsistiría, porque el contrato es ley para las partes y la voluntad de ellas fue la de imponer esa restricción.



La SIC emitió medidas cautelares de modo que la Sociedad Portuaria no puede realizar temas de operación portuaria en graneles, porque estaría prohibido por el contrato de concesión, y el impedimento irá hasta tanto no se modifique en debida forma ese contrato. Esa decisión quedó en firme tras recursos que interpuso la Sociedad ante el Tribunal Superior de Bogotá.



El pasado viernes, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) convocó a una audiencia para terminar el conflicto que existe hoy dentro de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPB).



Se trata de la audiencia pública de divulgación de términos de solicitud de modificación al contrato de Concesión Portuaria # 009 de 1994 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura Sprbun.

Las diferencias

La sesión del viernes pasado habría sido cancelada por la recusación que tramitó OPP- Graneles, una de las empresas operarias del puerto. Una denuncia dice que la Sociedad ya habría logrado que la ANI le aprobara un otrosí a la concesión original, en donde se le extendería su rol de administrador a operador de carga.



El año pasado funcionarios de la SIC inspeccionaron las oficinas de la Sociedad, se llevaron documentos y computadores en busca de presunta evidencia de que el otrosí ya estaba listo, a pesar de las quejas y denuncias de OPP Graneles.

Muelle 13 Ventura Group en Buenaventura. Foto: Archivo particular

“Nosotros tenemos la tecnologÍa, tenemos equipos de transferencia muy modernos para el descargue de graneles y la exportación de minerales. Entonces lo que estamos luchando todos los operadores es que el esquema que le entregó el Gobierno a la Sociedad Portuaria, se respete, y continuemos operando tanto la sociedad portuaria administrando, como nosotros los operadores sigamos con lo que estamos haciendo; el rol nuestro es hacer la operaciones portuarias en el tema de graneles y carga de minerales”, dijo Álvaro Rodríguez, presidente de Ventura Group.

De acuerdo con un comunicado, esta solicitud ha generado incertidumbre y preocupación dentro de los operadores existentes y más de 25 de ellos, en comunicaciones dirigidas a la ANI, manifestaron su oposición al trámite de modificación del contrato, pues podrían colocarlos en una compleja situación de competencia; ya que desde los años 90, cuando se firmó el contrato se determinó no operar el puerto y dedicarse a su administración.



Se espera la asignación de una nueva fecha por parte de la ANI.



En el cruce de diferencias está un proceso de integración que se presentó a fines de 2010 cuando apareció una empresa encargada de operar el puerto, con los otros operadores. Esa firma fue absorbida por la Sociedad. En 2014 surgieron las quejas de operadores que no se sintieron reconocidos en este proceso, como lo esperaban.