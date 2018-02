Anuncian plantón contra invasión de cerro en Cali

En un operativo entre la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía y la Policía Metropolitana se adelantó el desalojo del cerro de la Bandera, parte alta del barrio los Chorros. Hubo 45 capturas y el decomiso de una 'miniuzi hechiza'.

Un grupo de personas, la mayoría mujeres, marchó el lunes por el suroccidente de Cali con carteles que pedían 'vivienda digna' o 'No dispare..solo soy una madre en busca de techo digno para mis hijos'.



El pasado jueves 8 de febrero, la Corporación Autónoma Regional del Valle (Cvc) informó que más de 800 personas se proponían asentarse en el cerro, donde antes se ejercía la minería artesanal.



"Esta acción ilegal pone en peligro un esfuerzo que transformó lo que parecía un paisaje lunar en un bosque y un pulmón para la ciudad de Cali", advirtió un comunicado de la entidad.



El lunes 170 uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, Goes, Esmad, Sijín y con el apoyo del helicóptero 'Halcón', realizaron un operativo de desalojo.



La secretaria de Gobierno, María Ximena Román, y la directora del Dagma, Claudia María Buitrago, coincidieron en que no se permitirá que se presente una ocupación del cerro de La Bandera.





Ayer, por redes sociales, empezó a correr un llamado para caminantes del cerro, vecinos y ciudadanos para que se rechace una posible ocupación de viviendas en e,l cerro de La Bandera.



"No a la invasión" y "Ayúdenos a preservar este pulmón de Cali", dicen los mensajes de quienes convocan al plantón a partir de las 6:00 de la mañana del miércoles.