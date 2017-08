Anuncian planes para cerrarle el paso a los grupos armados del Valle

Con 14 investigadores de la Fiscalía General de la Nación, 230 policías, 400 ciudadanos del programa 'Aliados para la prosperidad' y mil de 'Auxiliares de mi tierra', las autoridades no solo busca cerrarle el paso al ELN y sus actuaciones en zona limítrofe entre el Valle y el Chocó, sino además el debilitamiento de las estructuras del micro tráfico y la serie de homicidios que se han presentado por tomar territorio y el manejo del comercio de alucinógenos.

Ese fue el anuncio que hizo este sábado el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas en un consejo de seguridad donde acudieron 23 de los 42 alcaldes del Valle del Cauca y donde responsabilizó al ELN de los secuestros que se vienen presentando en la región costera.

El ministro se comprometió a reducir los índices de violencia en la región Foto: William Loazia Amador / ET

El alto funcionario, quien estuvo junto a Luis González León, Delegado para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y la Cúpula Militar en la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá, los alcaldes y autoridades civiles y militares de la región admitió que en nueve municipios del departamento aumentaron los homicidios aun cuando en toda la región se presentó una caída del siete por ciento



González León a su vez anunció que contra el crimen organizado, mediano y pequeño, se establecerá una unidad de fiscales especial para atender microtrafico y homicidios en llamadas burbujas de investigación, una de 14 funcionarios que estarán a cargo de tareas de inteligencia , investigación y apoyo al Gaula para contrarrestar grupos que delinquen en Cartago, Ansermanuevo, El Águila , Alcalá, La Unión, La Victoria, Roldanillo y Zarzal.



De igual manera se anunció que se reforzará la presencia policial con 30 uniformados en Cartago y 85 en Palmira con unidades de Fuerzas Disponible FACEBOOK

TWITTER

Y cinco estarán con tarea de prevención en Roldanillo, La Unión, Toro y Ansermanuevo



Unos 60 uniformados tendrán junto a los carabineros tareas concretas en el corredor vial Cartago - Ansermanuevo - El Cairo



A Dagua llegaran 14 uniformados mientras que a El Dovio 16, al tiempo que a Versalles recibirá un vehículo de dotación para labores de seguridad



Sobre los municipios de La Unión, Zarzal, La Victoria, Toro, El Cairo, El Águila, Argelia, El Dóvio y Versalles, hay especial interés del gobierno nacional para generarle tranquilidad a sus habitantes



De los 400 “Aliados para la prosperidad” que están constantemente intercomunicados se pasará a mil hasta diciembre.



Buga, que ha sido afectada por asaltos a establecimientos comerciales será fortalecido el cuadrante sur

Pinzón y Villegas

Pero no es la primera vez que un ministro de defensa anuncia esta clase de operativos para la región.



En marzo de 2012, el entonces ministro Juan Carlos Pinzón, también en consejo de seguridad en el mismo sitio y la misma ciudad y con la presencia de 17 alcaldes y la cúpula de las fuerzas militares anunciaba con un “plan piloto para la lucha contra el micro tráfico” en los mismos municipios que el ahora ministro Luis Carlos Villegas anuncia intervenir



Pinzón, ahora aspirante a la presidencia de Colombia decía hace cinco años que , “eso que significa que van a llegar unidades especiales de inteligencia y de judicialización, se piensa hacer un trabajo de prevención, con el objetivo de llegar a golpear las famosas “ollas” que todo el mundo conoce y que saben dónde están los expendios de droga, vamos a ir detrás de ellos, si este plan funciona lo podemos replicar en otras regiones de la patria”. Cinco años después se muestra que dichos planes no funcionaron.



Y no por falta de operación de la policía o ejército, sino por ausencia de seguimiento y apoyo desde el alto gobierno. Pinzón no volvió a tratar el tema que ahora retoma Villegas. Aun cuando se reconoce que la Fiscalía General de la Nación, con su intervención en Tuluá para la región, logró capturar a toda la estructura de extorsionistas y jefes de bandas criminales de la región en acciones dirigidas personalmente por el fiscal González León y su equipo de colaboradores.

Capturas

Mindefensa Luis Carlos Villegas, anunció en Tuluá que en Tumaco fue produjo al captura dentro de la operación Poseidon de alias “Hugo”, Hugo Albeiro Guerrero integrante de la banda criminal denominada “la gente del orden”, mientras que en una serie de operativos realizados entre el Huila y el Tolima logró desmantelar a “los comisionistas” sus 12 integrantes que desde Chaparral y Neiva , tenía un industrial criminal nacional.



Así mismo el ministro de defensa, divulgó la captura de Jhon Fredy García Restrepo, alias Carecucho, cabecilla del Frente Ernesto Che Guevara , responsable de acciones criminales en San José del Palmar y norte del Valle, entre ellos, de varios secuestros.







William Loaiza Amador

EL TIEMPO ​ - Tuluá