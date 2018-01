Anuncian demanda por muerte, tras emergencia por bacteria en Cali

13 de enero 2018 , 11:39 a.m.

13 de enero 2018 , 11:39 a.m.

Paola Andrea Zuluaga, hija de la señora Gilma Ospina, de 65 años, anunció que interpondrá una demanda por presunta negligencia médica en el caso de la bacteria que generó alarma y el cierre temporal de una clínica en Cali.

“A mi mamá no le siguieron el protocolo, cuando a una persona le cambian los catéteres, deben hacer una radiografía para ver si quedó bien puesto o está afectado algo”, dijo la señora Zuluaga. “Se dieron cuenta de que estaba muerta y, desde ese día, me están llamando a decir: ‘Ve, y ¿su mamá cómo sigue?”, dijo la señora.



La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, había explicado antes de este anuncio que la paciente no falleció por el contagio sino por el sangrado que le produce el cambio de catéter. "Es asociada, es la segunda paciente que se muere por otra razón”, señaló la secretaria Lesmes.



En esta emergencia por la que se reportaron más de 90 personas en riesgo, se registró la muerte de otra paciente. Sandra Quiñónez, una de sus familiares, manifestó: "Pedimos para ella es una mejoría, que los de salud y los de la clínica vayan y la visiten para que vean la situación en la que ella está".



CALI