Ante protestas, ajustes a cerramientos de Feria de Cali

Desde comienzos de semana, en redes sociales y medios se registra la inconformidad por la dimensión de los cerramientos. En la tarde del martes, la administración municipal y la Policía anunciaron ajustes.

Desde temprano el alcalde Maurice Armitage se había reunido con funcionarios de Gobierno y de Corfecali, para revaluar los reclamos la organización logística de la zona de desfiles en la autopista Sur.



El secretario de Gestión del Riesgo, Rodrigo Zamorano, dijo que una de las decisiones es que para una mayor visibilidad se determinó correr los páneles de zinc del cerramiento, para llevarlos a las partes traseras de las graderías, tal como estaban el año pasado.



Zamorano dijo que "no es un capricho ni se trata de obstaculizar la visual de las personas. La Ley cataloga los desfiles de la Feria de Cali como eventos masivos complejos. y las medidas de control en el acceso. Si no se limita el acceso por la parte de atrás a las graderías, allí pueden meter armas o pólvora, o cualquier otro elemento que ponga en riesgo a los artistas y a los asistentes".

El general Hugo Casas, Rodolfo Gómez, Juan Pablo Paredes, Luz Adriana Latorre y Rodrigo Zamorano hablan de encerramientos en Feria de Cali. Foto: Alcaldía de Cali



Anotó que "no tenemos nada escrito en piedra, y vamos a ajustar esta semana todo lo que sea necesario para una mejor visibilidad de quienes ven desde la parte de afuera. Y si nos sugieren otros cambios, pues los haremos, porque tenemos la mente abierta"



El comandante de la Policía Metropolitana, general Hugo Casas, dijo que el orden y la seguridad son parámetros para todo tipo de evento en cualquier parte. "Sin orden no hay seguridad. Eso no es negociable , porque prima es la vida y la integridad de las personas asistentes".



En ese sentido, las autoridades anunciaron que no se eliminarán los cerramientos de las graderías porque se pondría en riesgo a los asistentes, a los artistas y , en general, la seguridad en el sector.



Casas sostuvo que los cerramientos no son solo en la Feria de Cali, sino que se aplican en otros espectáculos como el Carnaval de Barranquilla o la Feria de las Flores en Medellín.