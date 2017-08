Fundación Animal Safe en riesgo de cierre de sus puertas

A una hora de Cali, a 53 kilómetros, se encuentra el municipio de Ginebra, y entre el verde de sus tierras, se encuentra un refugio de amor: el hogar de 1.000 caninos que han sido víctimas de abusos, maltratos y falta de educación.

Animal Safe es el refugio en el que por 16 años ha estado al frente Edgar Tascón Robles, ingeniero eléctrico de la Universidad de Los Andes de Bogotá y master de la Universidad de Michigan-Estados Unidos, un hombre que durante muchos años de su vida fue contratista del Estado, empresario en Barranquilla, tierra que lo acogió por muchos años; hasta que en 1996 la vida le dio un giro de 180 grados cuando un revés económico acabó con su patrimonio.



Ese infortunio lo condujo a Ginebra, en el centro del Valle, donde pese a sus limitaciones económicas, observar más de un perro en la calle lo llevó a darles una ayuda y hoy es el ángel protector de casi mil perros.



Su labor la inicio en un terreno donde tenía uno de sus negocios, el cual acondiciono para los animales, tiempo después mudo el refugio a una finca.

Sus gastos diarios son de $1.500.000 pesos, cifra que aumenta en caso de epidemias. Foto: Fundación Animal Safe

Su voz se quiebra y no puede evitar algunas lagrimas al relatar la falta de humanidad

de las personas, como la ocasión en que desde Ibagué llegó un camión con 35 perros.

Sin aviso los dejaron en la puerta para que se hiciera cargo de ellos. Estos animales venían viajando desde hacía dos días, sin agua ni comida, desde el Tolima.



Y así como esa vez, hay momentos en donde ha recibido de 25 a 30 perros en un solo día. Los dejan por daños que hacen, enfermedad, vejez, cambio de casa, por viajes, una nueva pareja que no acepta mascotas, porque no pueden sostenerlos, por muchas razones que no tienen justificación.



“El 95 por ciento de los animales que hoy albergo, han sido dejados a su suerte, fuera de las instalaciones, colgados en el alambre de púas que tiene el refugio en su entrada para que sean salvados o mueran asfixiados”, cuenta Tascón.También recuerda con mucho dolor, las hembras que ha recogido que han sido violadas, con tantos daños en sus internos o que han desarrollado cáncer uterino, que pese a todos los cuidados, ninguna se ha salvado. Otros llegan mutilados, golpeados, con laceraciones.

No cuentan con gran cantidad de voluntarios por lo que su mantenimiento depende de servicios pagados. Foto: Fundación Animal Safe

Lamentablemente no cuenta con un buen número de voluntarios por lo que todas las

labores para el funcionamiento y cuidado son pagadas. Cuando se atrasa los trabajadores no vuelven.



El problema se extiende, pues no solo es sostener el refugio sino que la comunidad

se opone a su funcionamiento en el lugar y otros lo señalan de que es un negocio con

un interés monetario y han recogido firmas para pedir la clausura del refugio y su salida del pueblo.

Los problemas financieros por los que está pasando el refugio son los más graves en

su historia. Animal Safe, considerado el mayor albergue del continente, implica un gasto de 1.500.000 pesos diarios, es decir 45.000.000 al mes. Eso es lo que demanda alimentación, pago de personal y mantenimiento, pero ese costo se eleva cuando se presentan enfermedades o epidemias de moquillo o babesia, cuyo tratamiento tiene un costo de unos 15 millones. En ocasiones, así se ataque la epidemia, se llegan a morir entre 80 y 90 perros.

Animal Safe d Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en la que tratan a sus animales - Mahatma Gandhi

Firme la petición en Change.org

Por medio de la página web Change.org, que funciona como plataforma para peticiones de carácter cívico, social, etc., la Fundación Animal Safe creo una petición.



"Ayúdanos a ser escuchados por el Estado para lograr su concurso y evitar que nuestro Refugio Canino, el que protege más perritos en el mundo entero (más de 900), siempre se encuentre al borde de colapsar. Con 50.000 firmas estamos seguros que el Gobierno nos prestará atención" afirma Tascón.



Es muy sencillo hacerlo:

1) Ingrese al siguiente link: https://www.change.org/p/salvemos-el-refugio-animal-safe-en-ginebra-valle-causasciudadanas-luisernestogl



2) Allí debe llenar los siguientes datos: Nombres, Apellidos, Correo, País y Ciudad.



3) Por último se da clic en donde dice firmar. Recuerde que se necesitan 50.000 firmas para que el Estado preste atención.

Entérese de cómo ayudar

Se puede ayudar a la Fundación adoptando y/o apadrinando animalitos en el Refugio Canino. Otra forma es donando en especie y/o en efectivo, como abajo se detalla:



FORMAS DE DONAR EN ESPECIE.

Dentro de lo posible lo ideal sería que donaran concentrado Ringo Croquetas que se puede dejar pago en Deganado Norte (detrás del Seguro Social por la Avenida Estación) y/o en Deganado Sur (carrera 25 con calle 7 Barrio Alameda) en Cali. Apenas realicen la operación se pide avisar al correo fundacioncaninaedgartascon@hotmail.com y/o al WhatsApp/celular 311 6327238 para poder ir a recogerlo.



Si se desea comprar en otros sitios se puede dejar pago e igualmente avisar a la Fundación.



FORMAS DE DONAR EN EFECTIVO

Las donaciones en efectivo para efectos de poder comprar el concentrado y otras necesidades se pueden hacer de las siguientes formas:

Consignar o hacer transferencias a las cuentas de ahorro de la Fundación Animal Safe en Bancolombia: 848 41732307 y Banbogotá: 346 120272.



Enviar giros a Ginebra a nombre de Edgar Tascón Robles, con C.C. 14.936.998, a través de Efecty de Servientrega y/o Supergiros de la chancera GANE.

En este último caso es necesario que se informe para poder ir a reclamar tales giros.



FORMAS DE DONAR VIRTUALMENTE

Se pueden hacer donaciones o pagos virtuales desde cualquier parte de Colombia y del mundo por medio de tarjetas de crédito y débito, cuentas de ahorros y corrientes y en efectivo por Baloto, ingresando a nuestra página web www.fundacionanimalsafe.com y en la Sección “Como Ayudar”, se dan las explicaciones detalladas de como hacerlo fácilmente.



Igualmente, se puede utilizar el link adjunto con dicho fin: http://donaciones.fundacionanimalsafe.com.

Para tener en cuenta

Sede Campestre: Kilómetro 3 Vía Ginebra - Buga

Vereda El Guabito - Jurisdicción del Municipio de Ginebra



Celular: (+57) 311 632 7238

Correo: info@fundacionanimalsafe.com

Twitter: http://twitter.com/FundaAnimalSafe

Facebook: http://www.facebook.com/animalsafe

Youtube: http://www.youtube.com/animalsafecolombia

Instagram: @Fundacionanimalsafe

​Página web: http://www.fundacionanimalsafe.com/