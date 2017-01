Pasaje en MÍO a $1.900 y sigue espera de un mejor servicio

Son más de 500.000 pasajes que en promedio mueve a diario el sistema masivo MÍO en Cali y que desde este miércoles empiezan a sentir un aumento en el tarifa, que pasa de 1.800 a 1.900 pesos y se alista otra alza en julio, por otros 100 pesos.

Esta primera alza representan unos 50 millones de pesos diarios para los operadores del sistema. A esto se suma la sobretasa por congestión o pago que pueden hacer particulares por circular el día de pico y placa. Son 2,5 millones por año, que se puede diferir por meses, y recientemente ya pasaban de mil los que habían acudido a esta figura. El recaudo irá para los operadores del MÍO.

Para Jorge Vélez, presidente de la Liga de Estudiantes Usuarios del MÍO, “es un aumento injustificado porque no se compensa con el servicio. Son dos grandes limitantes. Una tiene que ver con la baja frecuencia que obliga a largas esperas en las estaciones, lo y hacinamiento en estas. Otra se relaciona con las dificultades de recarga de las tarjetas”.

Y señala que cada vez son más recursos con el supuesto objetivo de mejorar el servicio, sin que se concrete esto.

Se recuerda que desde la administración del exalcalde Rodrigo Guerrero viene la entrega de recursos. Fueron 90 mil millones y se debía aumentar la flota a 911 buses.

Los usuarios se quejan del mal estado de los carros, lo que lleva a que más de uno quede a mitad de camino. El reclamo es igual por las estaciones.

En relación con las recargas, se espera que en los próximos días este servicio se reanude desde unos 100 puntos de Gane.

Sanciones

En relación con el MÍO, al referirse a la entrada en vigencia del Nuevo Código de Policía, la Alcaldía de Cali precisa que son 16 las conductas irregulares que pueden ser sancionadas.

Van desde una amonestación pedagógica (no respetar sillas azules) hasta otra de 4 salarios mínimos diarios (ingreso o salida por un sitio no autorizado), 218.895 de pesos (mascotas sin un contenedor o en horarios no autorizados) y otras por irrespeto a las autoridades del MÍO o hasta 875.447 pesos por daños al sistema.

