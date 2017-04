Alexis Viera denunció que a su esposa la asaltaron en Cali

Alexis Viera, el portero uruguayo que el 25 de agosto de 2015 fue herido en medio de atraco frente a su casa del barrio El Caney, en el sur de Cali, denunció por una cuenta de red social que su esposa, Andrea Fabiana Espell, fue asaltada en la tarde de este sábado, en la capital vallecaucana.

En su cuenta oficial de Twitter cuestionó: “¿En qué país estamos? Acaban de robar a mi Sra… ¿Quién dijo qué hay seguridad? Le apuntaron con un revólver. Gracias a Dios está bien”.



Añadió que “que quede claro que hablo de la seguridad del país…Esto no cambia lo que pienso de Cali y de Colombia. Pero la verdad no hay seguridad”.



La Policía Metropolitana y la Alcaldía ya están al tanto de lo ocurrido e indicaron que en la ciudad no se ha bajado la guardia para frenar la delincuencia. Aunque son conscientes de los robos, hay modalidades de hurto que han disminuido, destacó la Secretaría de Gobierno local, como los hurtos al comercio y residencias.

Esto no cambia lo que pienso de Cali y de Colombia. Pero la verdad no hay seguridad.

Viera, exjugador del América de Cali, recibió dos impactos en el 2015, uno de los cuales lesionó los dos lóbulos de su pulmón izquierdo. Tras el incidente se vio afectada su movilidad y estuvo recluido hasta el 30 de septiembre de ese año, en la clínica Fundación Valle de Lili, en el sur caleño.



Durante todo el año avanzó su proceso de recuperación para volver a caminar y seguir trabajando con niños como 'semilleros' del fútbol.



De acuerdo con un reporte que recogió el programa ‘Cali Cómo Vamos’, el año pasado, hubo denuncias de 9.750 robos a personas.



Entre el primero de enero y el 28 de febrero de 2017 se registraron 1.599 hurtos a personas en Cali, 44 en Yumbo y 38 en Jamundí, cifras que representaron un aumento de 4,2 por ciento en el caso de Cali y reducciones de 2,2 por ciento y 13,6 por ciento en el caso de Yumbo y Jamundí, respectivamente, frente al mismo período

de 2016.

Entre el primero de enero y el 28 de febrero de 2017 hubo 1.599 hurtos a personas en Cali, cifra que representó un aumento de 4,2 por ciento.

En el 2016 se reportaron 4.950 robos de teléfonos celulares frente a 3.790 del 2015, es decir, este delito creció en un 31,3 por ciento.



(Ver: Alexis Viera, el colombiano más uruguayo del fútbol)



