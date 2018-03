Crimen en panadería conmociona al oeste de Cali

La Policía busca al homicida de un hombre, identificado como Mauricio Javier Martínez Garcés, en momentos en que se encontraba en la panadería El Molino, en la calle 7 oeste con carrera 1A, en el barrio Santa Teresita.

De acuerdo con las primeras versiones de la Policía, el sicario llegó en la mañana de este sábado al lugar en una motocicleta. Luego ingresó al establecimiento comercial, donde la víctima estaba desayunando. Murió por cuatro disparos, según la la Policía.



El coronel Óscar Lamprea, de la Policía Metropolitana, dijo que se investigan móviles del crimen.



“Esta persona vivía en el sector. No habría sido profesional y tomó un curso de investigador judicial, pero no lo terminó”, dijo el oficial.



En un comienzo se había planteado que la víctima habría sido un médico o un empresario de hotelería.



Al parecer, la víctima acudía con frecuencia a la panadería porque este local está cerca de un gimnasio a donde también solía ir Martínez Garcés.



Nuevamente, veedores y los mismos ciudadanos en Cali están preocupados por la incursión de sicarios y delincuentes a locales comerciales, blanco, además, de hurtos.



El año pasado, el programa 'Cali Cómo Vamos' contabilizó más de 990 casos de hurtos a establecimientos.



La Policía y la alcaldía de la ciudad respondieron que los operativos no han cesado contra la delincuencia y que, pese a los homicidios, estos han bajado, comportamiento que se ha venido manejando en los últimos años y hasta ahora.



CALI