Sobrevuelo a ríos dan parte de tranquilidad, pero a estar atentos

14 de noviembre 2017 , 06:41 a.m.

La intensidad de las lluvias los últimos días en las cuencas de los ríos Frayle y Desbaratado, a su paso por el municipio de Florida (Valle) obligan a que preventivamente se mantengan la alerta naranja y el llamado a la población es a mantener el monitoreo y atención al comportamiento de los cauces.

Una comisión de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la Gobernación del Valle, la CVC, Alcaldía de Florida y Fuerza Aérea, que sobrevoló ambos ríos, señala un parte de tranquilidad y se descarta un inminente riesgo, pero advierte que se debe bajar la guardia.

Marcela Navarro Ángel, coordinadora de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, expuso que “se observó una cuenca de alta pendiente con bastante material de arrastre que hace aumentar el riesgo para las poblaciones ribereñas. Hacemos un llamado a las comunidades que habitan a orillas de estos ríos en la zona alta y en la zona baja, para que estén atentas a los cambios de color del rio, a los cambios en los niveles del agua, para así poder evacuar rápidamente y con prontitud".



Ómar Alberto Chávez, ingeniero civil de la CVC, dio un parte de tranquilidad pese a la intensidad de las lluvias "porque se absorbió el agua dentro de los suelos y, por eso, la creciente no fue tan grande; tampoco hubo deslizamientos como normalmente lo presenta esta cuenca, eso no quiere decir que hay que bajar la guardia en el municipio".



El 31 de enero de 1994, a las 4:30 de la tarde 208 de las 274 manzanas de ese entonces.

La avalancha dejo 19 personas muertas, 86 heridas, acabó con 438 viviendas y afectó otras 390, arrastró enseres y animales. En total unas 2.000 personas resultaron damnificadas.



El alcalde de Florida, Diego Felipe Bustamante, dijo que “se declaró la alerta naranja, pero esto no significa que haya una amenaza, sino que hay que hacer una vigilancia continua y este recorrido hace parte de esos compromisos de gestionar ante la Gobernadora Dilian Francisca Toro. Gracias a ella se logró gestionar esta importante operación de sobrevuelo, para poder darle un parte de tranquilidad a la comunidad floridana”.



La operación fue coordinada por el coronel Camilo Gómez Isaza, comandante del Grupo de Combate #7, de la Fuerza Aérea, quien dijo que “tenemos ejemplos de cooperación como el reciente en Mocoa, en donde movimos más de 200 toneladas, evacuamos 63 pacientes y trasladamos 2 mil personas. Tenemos lo equipos y estamos dispuestos para operar 24 horas ante cualquier alerta en la región o en el país”.



