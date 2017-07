Violencia contra las mujeres en el Valle deja 99 homicidios este año

Cada día en el Valle del Cauca se reporta la denuncia de dos asesinatos de mujeres. Hasta lo que va de julio, las autoridades contabilizaban 99 homicidios, 11 de los cuales son señalados de feminicidios, es decir, crímenes cometidos contra ellas por su género.

Es por eso que Luz Adriana Londoño, secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual en el departamento, indicó que es un cifra preocupante, pese a las campañas y programas que se han venido adelantando, no solo en este año, para reducir y evitar todo tipo de violencia hacia ellas.



El caso más reciente es el asesinato de una joven de 24 años y de sus dos hijos, de 7 y 9, presuntamente a manos de su pareja y padre de los pequeños.



Sobre el hecho se inició el proceso en contra del presunto agresor con arma blanca. Los tres crímenes ocurrieron en su vivienda de la carrera 23B con 7A, en el barrio Alameda, en el sur de Cali. El hombre es peluquero y barbero, y se habría tratado de suicidar, por lo que fue llevado a la clínica Rey David, en el sur caleño, donde se estaría recuperando, mientras que la justicia adelanta los trámites para judicializarlo.



La madre de los niños fue identificada como Yirledy Ramírez Caicedo. Tenía 24 años.



Las tres víctimas, según las autoridades, presentaban heridas en el cuello y en las extremidades superiores.

La Policía y la Fiscalía aún desconoce el motivo del ataque, al parecer, por el padre de los niños.



Por hechos de violencia intrafamiliar, las autoridades reportaron 5.146 agresiones. De ese número, 2.540 correspondieron a Cali.



A su vez, las autoridades aún buscan esclarecer otros tres homicidios de mujeres en la región, durante la semana pasada. Uno de estos, a las 6:55 a. m. del miércoles, cuando se reportó la muerte de una joven en el sector Manigua, en inmediaciones del barrio Altos de Santa Elena, en la comuna 18, en la ladera de la capital del Valle del Cauca. En este caso, la víctima fue identificada como Sayuri Valery Cano Ospina, de 27 años, quien presentaba heridas de arma de fuego.



La Policía Metropolitana de Cali todavía no ha determinado los detalles sobre las circunstancias ni móviles



A las 9 p.m. del martes fue baleada María Alejandra Molina, de 22 años, en la carrera 26H3 con calle 101 del barrio Marroquín, en el oriente de la ciudad.



La Policía informó que la mujer fue atacada a bala, al parecer, por un hombre, del que no hay otros datos sobre su identidad.



Hacia las 2 p. m. de ese martes, la Policía reportó el hallazgo del cadáver de una mujer en un edificio del barrio La Independencia. Fue reconocida como Heilly Constanza García Portocarrero, de 24 años, madre de cuatro hijos.



García había llegado al sitio con su bebé, de 20 días de nacida, pero otra mujer se lo habría llevado; después, apareció al amanecer del miércoles en una calle del barrio Desepaz. Las autoridades buscan a dos personas por esa muerte.



Así mismo, el sábado pasado quedó registrada la muerte de la modelo Diana Carreño, quien el viernes en la mañana fue atacada en Santander de Quilichao, en el norte de Cauca, por un sicario que ingresó hasta el gimnasio donde se encontraba.

La modelo Diana Carreño. Foto: Archivo particular

Estaba recluida en la Clínica Valle del Lili, donde fue trasladada debido a la gravedad de sus heridas. Le dispararon en la cabeza.



El sicario que la atacó ingreso al gimnasio hacia las 11:30 a. m. el viernes y, sin mediar palabra y a quemarropa, le disparó.



El hecho ocurrió en un gimnasio ubicado en el centro del municipio, en la calle 11 entre carreras 11 y 12, de Santander de Quilichao.



La víctima realizaba sus rutinas diarias de entrenamiento cuando fue atacada. El sicario huyó en una moto.



En ese listado de víctimas fatales de este año también figuran los nombres de Stephanie Andrea Ramírez Narváez, María Rubiela Soto, Katherine Castaño Martínez, María Rubiela Soto, Lyrsey Ramírez Caicedo, Stephanie Morales Cuspián, Yuri Vanesa López, María Cecilia Rentería, Rosa del Socorro Cortés Landázuri y María Cecilia Rentería.

Las autoridades y la Gobernación indican que no bajarán la guardia para buscar frenar estos asesinatos, apoyando campañas como ‘Nosotros por ellas’ (He por she, en inglés), promovida en el mundo por Organización de Naciones Unidas (ONU) Mujeres.



La iniciativa busca involucrar a los hombres como agentes de cambio en la igualdad de género.



La secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual dijo que la gobernadora Dilian Francisca Toro ha pedido que este año se inicie un trabajo profundo con los hombres en nuevas masculinidades en el departamento y la campaña ‘He for she’ es el inicio de esta petición de la mandataria.



Para sellar este pacto de respeto e igualdad se prepara un gran encuentro.



“Vamos a contar con la presencia de los 42 alcaldes municipales, personeros, concejales, sus secretarios de despacho, funcionarios de las diferentes alcaldías. Tendremos representación de juventudes, rectores de las universidades, la Fuerza Pública, Policía, Fiscalía, la rama judicial, todo esto con el fin de que se comprometan con la igualdad de género y el respeto hacia la mujer”, dijo la secretaria de Mujer.



El lanzamiento de la campaña ‘Nosotros por Ellas’ se planeó para la tarde de este lunes.



