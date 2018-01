Localizaron a ingeniero que desapareció la semana pasada en Cali

26 de enero 2018 , 10:36 a.m.

Desde el pasado sábado 20 de enero empezó la alerta sobre la desaparición del ingeniero de sistema Alejandro Cárdenas, de 27 años, quien salió de su residencia en la mañana.

De acuerdo con familiares, su idea era comprar una camisa y llegó hasta un centro comercial del sur de la capital del Valle del Cauca. La situación habría sido verificada con cámaras de seguridad.



Las autoridades tendrían información según la cual sus cuentas de entidad financiera fueron vaciadas. Un último retiro se presentó en un cajero del centro de la ciudad.



La investigación fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y del Gaula de la Policía.



En la mañana de este viernes se informó que había sido localizado, al parecer, en la carretera Panamericana, al sur de la ciudad, en jurisdicción de Jamundí.

Una versión indica que estaba caminando y posiblemente presentaría señales de desorientación, según los primeros datos de autoridades.



"Dios gracias, no lo conozco, pero me alegra por él y su familia..... Espero se encuentre bien y pues diga qué le pasó para uno saber y ni nos pase a nosotros.... Bendiciones.....un abrazo", fue la reacción de Isabel Jiménez, a través de las redes sociales.



El ingeniero, graduado en la universidad Tecnológica de Pereira, que se desempeña como consultor de servicios profesionales, fue llevado a para exámenes a una clínica.



Hasta ahora no se ha precisado las circunstancias en las que fue encontrado. Tampoco se han determinado los motivos de su desaparición. Investigan si sus cuentas habrían sido saqueadas.

