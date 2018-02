Alcaldía y universidades buscan soluciones a movilidad del sur de Cali

En la búsqueda por mejorar la movilidad en el sur de Cali, la Alcaldía se reunirá esta tarde con representantes de las diferentes universidades de la zona, de las que esperan iniciativas que aporten a superar los eternos y molestos trancones.

En la reunión, según se informó, se realizará un pacto interinstitucional con el que se busca alcanzar compromisos que alivianen la carga de vehículos que puede llegar a cerca de 4.000 en hora pico para una comuna, la 22, que cuenta con una población flotante de 80.000 mil personas además con más de una decena de universidades, cerca de 44 colegios y 19 jardines infantiles. Según las mismas cifras, que lleva la Secretaría de Movilidad, el 49 por ciento de la comunidad educativa usa vehículo particular.



El presidente seccional de la Universidad Libre de Cali, Helio Fabio Ramírez, señaló que desde su centro de estudios se busca fomentar el uso de la bicicleta, aprovechando la nueva cicloinfraestructura, para contribuir a una solución de movilidad en la comuna.



"En este momento estamos en el proceso de contratación para montar 150 cupos de bicicletas en la universidad, porque el cupo que tenemos ahora es mínimo: de 20 ó 30 y lo vamos a extender a 150. En las obras de urbanismo que le corresponden a la universidad, vamos a hacer una a modificación para presentarlas a la Alcaldía e incluir unos bicicarriles en la carrera 106, atravesando la quebrada Gualí, con un puente solo para bicicletas y amigable con la naturaleza, para que ayude a desembotellar y empate con los bicicarriles. Así los estudiantes pueden tener una opción para llegar fácil a universidades", afirmó.



Ramírez aseguró que están haciendo gestiones para que el Municipio reciba los terrenos cedidos por la universidad para avanzar en la construcción del tercer carril de la carretera Panamericana.



Por su parte, Abelardo Hernández, de la vicerrectoría del medio universitario de la Universidad Javeriana, señaló que desde su centro de estudios han apostado por contribuir con la movilidad de la avenida Cañasgordas, junto la cual se encuentra ubicada la universidad.

Las bicicicletas siguen siendo una opción para la movilidad en la ciudad. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

"Desde hace varios años apostamos para diferentes iniciativas. Tenemos el 'carpooling' o carro compartido desde el grupo Cupos Javeriana, que tiene más de 5.900 participantes. Allí, las personas de la U se inscriben e inscriben los recorridos que hacen, así un carro no llega solo a la universidad sino con el cupo lleno", explicó.



Hernández también señaló que la universidad apuesta fuertemente por la bicicleta, buscando ampliar el número de parqueaderos para estos vehículos en el campus.



"Nosotros pedíamos una ciclorruta por las Cañasgordas y por fin este año la hemos tenido. En la U tenemos más de 400 bicicletas que llegan cada día entre estudiantes, profesores y personal. Hemos ampliado parqueaderos, duchas y damos incentivos a las personas que usan este medio de transporte", dijo.



Indicó además que la Javeriana cuenta con pico y placa de todo el día en los parqueaderos y se está estudiando la posibilidad de realizar jornadas de Día sin carro en la comunidad universitaria.



Otras universidades, como Icesi y la Universidad del Valle, han apostado por la bicicleta, impulsando iniciativas para que los estudiantes se movilicen en este medio de transporte alternativo y contribuyan a disminuir la congestión que se presenta en el sur de la ciudad.



Con programas como ‘A Univalle en Bici’ y ‘A Icesi en Bici’, ambas universidades ampliaron su oferta de parqueaderos para las bicicletas y pusieron a disposición de estudiantes, profesores y personal de la universidad duchas y elementos para reparar las bicis.

Por un lado, los residentes sostienen que desde que están los bicicarriles el trancón se prolongó por más de una hora en trayectos de menos de cinco kilómetros. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

La apuesta de Univalle también es por el medio ambiente, por lo que institucionalizó el Día sin carro y sin moto en el campus deMeléndez, y en las nueve sedes regionales, que realiza el 22 de septiembre de cada año.



El profesor Ciro Jaramillo, del Grupo de Investigación en Transporte, Tránsito y Vías de Univalle, señaló que las universidades pueden implementar varias estrategias para contribuir con la movilidad del sur de la ciudad.



"Sugeriría que se considerara, entre lo posible, un escalonamiento de entrada, en la programación académica en las universidades, y en los colegios también evitar que todos entre a la misma hora", dijo Jaramillo. Para el académico es importante apostar por proyectos de autos compartidos y por servicios para la bicicleta en las universidades.



Hugo Salazar, líder del barrio Ciudad Jardín, sostuvo que uno de los problemas más graves de la Comuna 22 es que el MÍO 'no pensó en los centros de estudio'.



"No se tuvo en cuenta que habría que transportar a estudiantes de colegios y de universidades cuando se diseñó el sistema. La forma en que lo están haciendo aún es muy improvisada aún", aseguró.



Salazar indicó que universidades y colegios se encuentran ubicados 'al fondo' de la comuna, por lo que se necesita fortalecer la infraestructura de vías.



"Mientras no haya vías laterales para llevar a la gente a su destino, seguiremos en esta misma situación, esto está contemplado en un estudio de Univalle, pero aún la Alcaldía no ha empezado a trabajar", concluyó.





CALI