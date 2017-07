Las verdades y carreras del alcalde de Cali, Maurice Armitage

El mandatario de los caleños, en una de sus travesías de trabajo, responde a termas como el futuro del MÍO, el Plan Jarillón, los rumores en redes y sus lágrimas.

Qué opina de la revocatoria? Eso no me preocupa a mí, eso es parte de los beneficios que tiene la democracia. Si en Cali consideran que me debo de ir, pues me tendré q ir, es decisión de los caleños, la única defensa que tengo es el trabajo.



¿Se arrepiente? Nunca me he arrepentido de nada, estoy convencido de que estoy haciendo un trabajo, de que Cali me ha dado mucho y lo mínimo que tengo que hacer es devolvérselo a los caleños con mi trabajo.



¿Para qué el trabajo social? Yo vivo convencido que el trabajo ante la inseguridad debe ir acompañado de dos cosas: Una es lo que estamos haciendo con el 'Plan Atarraya', la Policía, el helicóptero, la seguridad de todos los ciudadanos. Pero esto debe ir acompañado de un trabajo social, evitar que delincan. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle oportunidad a muchos jóvenes que la vida los lleva a cometer errores.



¿Cómo atender la llegada de personas a Cali? A Cali nos han llegado 187.000 víctimas del conflicto, más lo que vienen del Pacífico y otros departamentos buscando en Cali alternativas de progreso. Hay que generar desarrollo, trabajo, teniendo posibilidades de dar empleo, emprendimiento, de dar oportunidades.



¿Qué pasa con el Plan Jarillón? Estamos en eso, el Plan Jarillón no es un embeleco, el Jarillón es una obligación que tenemos para proteger la ciudad de Cali.

Armitage dice que tratará al máximo de que el MIO preste un mejor servicio, mejorando frecuencias y rutas. Foto: Alcaldía de Cali



¿Le han tocado las congestiones viales? Claro que sí. Yo toda la vida he vivido en Cali, pero no es una ciudad tan compleja como la gente dice. Me gustaría que muchos caleños fueran a Bogotá, mire, Medellín tiene metro, tranvía, cable, de todo y hay más congestión que Cali, lo que pasa es que cada vez exigimos más y no queremos ayudar a la gente.



¿Cómo ayudamos?: Ayudamos creyendo en el MÍO y ayudando a que salga adelante



¿Pero el MÍO no presta un buen servicio? Pero lo va a prestar, tenemos que meter 400 buses más, tenemos que impulsar el MÍO para q salga adelante.



¿Usted por qué da tanta papaya? Noooo, Yo no doy papaya, yo soy como soy, si ser como ser es dar papaya, quiere decir que vivo en un papayal.



¿Para usted que es dar papaya? Me refiero a que parte de la seguridad no solo depende de la Policía o la Alcaldía, depende de la misma actitud de los ciudadanos, en todos los países del mundo advierten sobre la papaya. Usted va a cualquier hotel en París, Nueva York o Italia, lo primero que le dicen cuando es, vea tenga cuidado con la cartera que se la van a robar en el metro, no abra la ventanilla, eso pasa en todas las ciudades del mundo, y acá en Cali uno dice eso y es pecado. Es una realidad, usted no puede sentarse en una calle solo a hablar por celular donde usted esté dándole papaya a un atracador que le robe el celular.



¿Qué opina de los rumores en redes?: En esas redes sociales hay unas personas dedicadas a decir mentiras. Afortunadamente, las mentiras en el mediano y largo plazo se van cayendo, las redes sociales no pueden hacerle eco a unas personas que lo que están pensando es en desinformar y crear caos y decir mentiras frente a la alcaldía.

En muchos eventos, sobre todo sociales o cuando habla de pandillas u oportunidades, el Alcalde ha llorado, Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO



¿Las lágrimas suyas por qué son? Las lágrimas mías no son por tristeza, son por emoción.



¿Usted siempre ha sido así? Así he sido desde que nací y así me voy a quedar.



¿Usted desde que hora trabaja por Cali? Me levanto todos los días a las 4 a.m y estoy en la oficina o en las comunas a las 5 a.m



¿Cómo ve la seguridad? La percepción de seguridad en la medida en que vamos avanzando con la Policía y tratando de evitar atracos y robos espero que la percepción vaya mejorando.



¿Por fin de se verá el Ejército en las calles? No es el Ejército, se está viendo la Policía, la PM y la Fiscalía, todo el mundo tratando de mejorar la seguridad y, sobre todo, en los puntos críticos de la ciudad.

El 'Plan Atarraya' es una de las estrategias con las que esperan mejorar los índices de seguridad en la ciudad. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO



Un mensaje a los caleños: Que tengan fe que estamos trabajando por garantizarle la seguridad y tranquilidad a todos los caleños.