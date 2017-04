'Lo mejor es no darles papaya a los ladrones': alcalde de Cali

“Lo mejor es no dar papaya. Yo no puedo tapar el sol con un dedo, aunque la gente me lo critica. No se trata de decirlo por decirlo, se trata de hacerles la vida más difícil a los ladrones. Es cierto que no hemos logrado reducir las cifras del asalto callejero, pero hemos avanzado en otras“.



Estas fueron las declaraciones del alcalde de Cali, Maurice Armitage, cuando se reunió con el arquero Alexis 'El pulpo' Viera, cuya esposa, Andrea Fabiana Espel Ramos, fue asaltada en la tarde del sábado pasado por hombres armados en el barrio El Caney.

Viera fue, además, herido el 25 de agosto de 2015, también en El Caney, cuando llegaba a su residencia, luego de retirar un dinero en una entidad bancaria. Los disparos que recibió lo mantuvieron a punto de no mover las piernas, pero en el último año se empeñó en recuperarse y lo logró con ejercicios, tratamientos y rehabilitación. (Ver: Alexis Viera, el colombiano más uruguayo del fútbol)



El exjugador del América de Cali le dijo al Alcalde su malestar porque su esposa y él han sido blancos de la delincuencia.



El Alcalde se comprometió a implementar nuevas medidas de seguridad y extendió su solidaridad con el futbolista y su familia, como lo hizo el fin de semana el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Hugo Casas.



“Ojalá en Cali tuviéramos más Alexis para avanzar en esta sociedad. No se trata de quedarnos en el problema y con este nuevo suceso demuestra ser un gran hombre que está a la altura del perdón y el trabajo. Acogemos sus críticas“, dijo Armitage. (Ver: Menos crímenes en Cali, pero alarma por el robo de celulares)



“Tiene razón, hay que trabajar por la juventud. No se puede tapar el sol con un dedo, pero si debe existir un frente mucho más activo para contrarrestar problemas como estos en nuestra ciudad“, añadió Alexis.



