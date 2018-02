Andrea Gómez, la primera profesora transgénero en el Valle del Cauca

El docente llegó como Rubén Darío Gómez Ospina, pero les dijo a sus estudiantes que se llama Andrea y que se alista para un cambio de sexo. Padres dicen que su discurso puede confundir a sus hijos. El docente dice que le duele eso más que los balas recibidas en un ataque del que fue víctima.

En una de las sedes de la Institución Educativa Corazón del Valle, centro de Tuluá, se presenta la inquietud de algunas madres y padres de familia, especialmente del grado quinto de primaria.



La historia surgió el pasado viernes, cuando el profesor Rubén Darío ante los estudiantes del establecimiento, se presentó como la profesora Andrea y, después de narrarles su historia de vida, les anunció que pronto se haría cirugía de cambio de sexo.



“No solo mi hijo llegó bien confundido a la casa, sino además que me comuniqué con otros padres de familia y les pasó lo mismo con sus muchachos, ante lo cual decidimos irnos a reclamar el cambio de docente”, dijo uno de los padres.



“No es que se quiera vulnerar los derechos sexuales de él, sino que consideramos que nuestros hijos son todavía unos preadolescentes y este tipo de comportamiento de un profesor no lo comprenden, por eso, tajantemente, no lo aceptamos”, argumentó otro padre de familia.



Andrea tiene 58 años de edad. Resistió como docente en el corregimiento de San Rafael, en Tuluá, en medio de la presencia de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas que estuvieron en la región central del Valle del Cauca y que ella cuestionó



El pasado 19 de enero, Gómez recibió ataque a bala del que salió sin heridas físicas y ante lo que exclamó: “Estoy para grandes cosas”.

El secretario de Educación de Tuluá, Willinton Rodríguez Quiñonez, dispuso en las últimas horas del traslado a las oficinas localizadas en la alcaldía de Tuluá, debido a las expresiones de rechazo manifestadas por acudientes y padres de familia



“Los ataques de transfobia de unas madres de familia duele más que el atentado a bala que me hicieron”, expresó 'Andrea', quien, además, señaló que “nosotras las docentes transgéneros no somos malas personas. El transgenerismo no se enseña ni se contagia”.

Imagen de una cuenta de red social del profesor tulueño. Foto: Archivo particular

“Renacida el 12 de mayo de 2016. Soñadora por legado. Alcahueta por vocación, docente de jóvenes de profesión. Descendiente de Andrea Guapache y Silvestre Gómez. Ceilán, Valle”, escribió Andrea en sus redes sociales.



Gómez tiene una esposa y tres hijos, y pertenece a una importante familia de docentes y deportistas en Tuluá.



