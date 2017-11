Coreógrafo puertorriqueño dictó taller de baile en Cali

El bailarín Puertorriqueño Jhesus Aponte estuvo el pasado 12 de noviembre en la ciudad dictando un taller para bailarines profesionales de salsa, en las instalaciones de la academia CAS en el sur de la ciudad. En la que resaltó la importancia de la fusión de la salsa caleña con diversos ritmos, que la orienten hacia una evolución en las maneras de crear espectáculos de baile.

Nacido en Puerto Rico, desde muy pequeño estuvo rodeado de la música y se notaba, que llevaba el ritmo y el sabor en las venas. Logrando proyectarse como uno de los grandes bailarines/coreografos de su generación.



Considerado por muchos como un excelente bailarín, Jhesus Aponte ha hecho parte de grandes producciones televisivas, una de ellas "So You Think You Can Dance" y los Latin Grammys en 2007.



Ademas de haber sido uno de los bailarines de grandes estrellas musicales, tales como Michael Jackson, Gilberto Santarosa, Victor Manuelle, Charlie Saa entre otros.



Su gran talento y personalidad ha tenido sus frutos estos últimos años, participando como coreografo y/o bailarín principal en destacadas obras musicales y videoclips; ademas de importantes representaciones conmemorativas como la que se destaca el tributo a Celia Cruz en Univision.



Al evento del pasado domingo asistieron 20 bailarines profesiones de diferentes rincones de la ciudad, quienes consideraron el taller como una experiencia única y absolutamente enriquecedora que fortalecerá su crecimiento artístico. Con una duración de 4 horas, el Puertorriqueño Jhesus tuvo el tiempo suficiente para aleccionar a los jovenes caleños, de forma teórica y practica en cada uno de los factores que lo hacen a él uno de los mejores exponentes en su genero.



“Tener la oportunidad de aprender directamente con uno de los mejores profesores de baile del mundo ha sido lujo indescriptible. No es lo mismo ver sus videos en internet a tener la oportunidad de interactuar con él y sacarle el mejor provecho a su conocimiento”, expresó John James Romaña, uno de los asistentes al taller.



La Academia de Baile CAS Entertainment, aseguró a través de su directora, Evelyn Laurido que continuará realizando actividades de estas características para aportar a la formación de los bailarines profesionales caleños.

Jhesus Aponte al frente del taller realizado el pasado domingo. Foto: Johana Roa, jefe de prensa CAS Entertainment

Algunos de los premios de Jhesus Aponte

1) World Salsa Champion of the World Salsa Open 2003

2) Most Value Dancer of 2004, Sitges-Barcelona, Spain

3) World Champion of the Tropicana World Salsa Championpionship 2004 Open

4) 3rd lugar ESPN World Salsa Championships (Cabaret) 2005

5) 2nd lugar ESPN World Salsa Championships 2007

6) New York Salsa Champion (2005)

7) New York Salsa Champion (2007)





CALI.