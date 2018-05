Al 2019, Starbucks proyecta tener 50 tiendas en Colombia

17 de mayo 2018 , 08:06 a.m.

17 de mayo 2018 , 08:06 a.m.

Starbucks Coffee Company es el principal tostador y minorista de cafés especiales en el mundo, entró al país en el 2014 y en la actualidad cuenta con 26 tiendas en Colombia. En todas se sirve café 100 por ciento cultivado, tostado y empacado en el país.

La última la abrió en el norte de Cali, en el centro comercial Chipichape, la tercera de la ciudad. Las otras dos están en Jardín Plaza y en Unicentro.



“Nuestro propósito es construir lazos con las comunidades y que nuestras tiendas sean un lugar donde las personas pueden conocerse, conversar, reunirse con amigos o familiares o simplemente relajarse en un ambiente perfecto para trabajar. Con esta apertura continuamos avanzando en nuestros planes de expansión en Colombia”, dijo Jaime Press, director de operaciones de Starbucks Colombia.



En América Latina y España la firma Alsea es el operador de estas tiendas.



“Hemos creado esta tienda para que nuestros clientes puedan disfrutar de nuestra gran variedad de bebidas, mientras son recibidos por nuestros apasionados baristas. Se trata de un nuevo lugar que no solo busca ofrecer experiencias únicas y cautivar el paladar de nuestros clientes, sino también estrechar los lazos de conexión que creamos con nuestros clientes todos los días”, señaló María Carolina Martínez, directora de marketing Alsea Colombia.



La meta es que al 2019 se cuente con 50 tiendas en el país en Cali, Bogotá y Medellín.



A diferencia de sus otras dos tiendas del sur, la de Chipichape no es al aire libre, es cerrada con vista panorámica sobre la avenida sexta; se instaló en un área de 160 metros cuadrados. Y en la fachada se puede apreciar un mural de María Camila Bernal, más conocida como ‘Remedios’.



“Esta obra se inspiró en el momento en que cae la tarde en el valle y la brisa sopla suave. Se trata de un encuentro mágico entre el movimiento, el trajín y la alegría de la noche, en el que muchas sensaciones se conjugan y tu cuerpo sabe que es tiempo de tomar una taza de café”, explicó la artista.



En la tienda no solo se puede disfrutar del emblemático nitro cold brew y del famoso café helado de Starbucks, sino que los clientes también pueden contar con una gran variedad de alimentos y tés.