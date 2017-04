La jugada maestra de la Liga de Ajedrez del Valle

La dedicación y las horas de entrenamiento tuvo su premio para el equipo infantil y juvenil de ajedres del Valle del Cauca.

El grupo de 17 jugadores de la Liga de Ajedrez del departamento, regresó lleno de triunfos luego de competir en Medellín, donde se impusieron en diversas categorías.



Los vallecaucanos tuvieron una representación deprimer nivel en las categorías Sub 8, 12 y 16 en el Campeonato Nacional de ajedrez.



En las competencias se quedaron con cinco de los seis títulos en juego y lograron cuatro terceros puestos.



La Liga de Atlántico fue segunda al quedarse com el sexto título mientras que el tercer puesto fue para Antioquia con cinco segundos lugares.



Valle contó con la participación de 17 deportistas, con la dirección de los entrenadores del registro de Indervalle, Alejandro Mateus, Norberto Carvajal y Daniel Rosales.



Durante el torneo se destacaron Santiago López Rayo e Isabel Sofía Posada Realpe, de la categoría Sub 8, al ganar las nueve rondas, lo que se considera un juego perfecto y sumar nueve puntos.



En otras categorías dentro del campeonato se distinguieron Brayan Steven Chávez, Sub 12, con 8.0 puntos; en la categoría Sub 16, Valentina Cayón con 7,0 puntos, y José Gabriel Cardoso con 7,5 puntos.



La Liga de Atlántico venció en damas en categoría sub 12 con Andrea Albor, mientras Antioquia logró segundos puestos con Jerónimo Ruíz, Diana Quintero (sub 8); Saray Castaño (sub 12); María Varela y Juan Arboleda de la categoría sub 16.



En lo que va recorrido del año, Valle ha conseguido 11 galardones de los 17 que se han disputado en los eventos del calendario único de la Federación Colombiana de Ajedrez.



Los últimos triunfos fueron hace una semana en Cali donde las categorías sub 10, 14 y 18 se llevaron cuatro títulos de siete y dos títulos en la categoría sub 20.



Con los resultados obtenidos hasta ahora, la Liga de Ajedrez del Valle del Cauca va camino a superar lo logrado en la temporada de 2016 cuando ganaron 21 de 32 títulos, logro que la convirtió en la mejor Liga del deporte ciencia colombiano.



Y este año, de 41 torneos nacionales de ajedrez previstos en el país, ocho se realizarán en ciudades del Valle del Cauca.



Además de Cali, estos eventos se llevarán a cabo en Cartago, Florida, Palmira y el puerto de Buenaventura.



Cali​