Ahora, 24 horas para la rumba y gastronomía en Marriot Cali

Agenda para disfrutar la fiesta en el hotel del tradicional barrio Granada, que alistó una agenda para las fiestas de fin de año y la Feria de Cali.

Y, la rumba con horario extendido, y segura, la ofrece el Hotel Marriott

Cali con The Market, el restaurante que desde ya, tiene servicio 24 horas,

los jueves, viernes y sábado, y por supuesto, los días de feria.



Con una oferta de pizzas, hamburguesas, asados, y el rico caldito para la

madrugada. Además, de buena música, y show de flamenco con el mejor

repertorio de la música española para vivir la temporada decembrina.



Entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m., en The Market invita a Fish & Meat

‘Feria de Cali’. Marisquería con opciones de antipasto de pescado y

mariscos; ensaladas, carpaccio y ceviches. Además, estación de carnes

importadas, camarones, langostinos, variedad de postres y música en vivo.



Las Tascas se disfrutarán en los restaurantes, The Market y en El Circo

Terraza con una ‘explosión’ de sabores en tapas madrileñas,

acompañadas de cocteles, sangría, vinos y show flamenco.



Pensando en la cena de Navidad, se tiene la oportunidad de vivirla en el

Hotel con un espléndido bufé con marisquería sobre hielo, carnes importadas

al trinche, estación gourmet y estación especial para niños.



Pero, también está la ‘Cena en el hogar’, paquetes para 12 o 25 personas,

con variedad de opciones en carnes, arroz, ensaladas, acompañamientos y

postres.



Y, para despedir el año y dar la bienvenida al 2018, una noche mágica en

‘Paris Paris’ con bufé internacional, bar premiun abierto, música con la

orquesta Enkanto; rifa de dos tiquetes aéreos a la capital francesa; estadías

en hoteles Marriott en Colombia y en el exterior.

"Por comportamiento económico y ocupación, el Marriott Cali es el segundo mejor hotel de la cadena en toda América FACEBOOK

Detrás de ésta programación está el nicaragüense Marcos Romano, quien

ocupa la gerencia general, y está feliz porque el Hotel está en el Top de los

Mejores. “Por comportamiento económico y ocupación, el Marriott Cali es el

segundo mejor hotel de la cadena en toda América”.



Dice que la ciudad lo sorprendió. Venía de administrar un hotel en Ciudad de

Panamá, centro de gran movimiento comercial y turístico, y se encontró con

una “Cali que tiene un amplio mercado de oportunidades”.



La ubicación del Marriott en el tradicional sector de Granada, le permite al

turista o al hombre de negocios desplazarse fácilmente a centros

comerciales, restaurantes, museos, entidades financieras, clínica y hasta al

mismo zoológico.



Según el directivo, la mejor experiencia en comodidad, elegancia y diversión

la tiene el Marriott Cali “porque es un espacio que mezcla toda la energía de

la ciudad con el estilo moderno y lujoso de sus instalaciones”.



“Es un hotel divertido con un plus para el visitante local, nacional o

del exterior. Con gratos espacios, donde el entretenimiento y la buena

mesa se unen para colmar las expectativas”, enfatiza.



El restaurante The Market ofrece un innovador concepto gastronómico para

que comensal sea creativo y diseñe sus propios platos, como: hamburguesas

gourmet y deliciosas pizzas con ingredientes regionales o importados,

siempre frescos.



Está el Tanoshii Lounge, un bar en el que los cocteles y lo mejor de la

cocina japonesa deleitan el paladar. Y, si desea estar al día con las

últimas tendencias de la moda, asista el último jueves de cada mes, al

desfile de trajes de gala, ropa casual y deportiva. Además, de accesorios,

bolsos y zapatos.



Pero, si sólo desea tardear, decídase por el Circo Terraza que le ofrece

un ambiente muy fresco para disfrutar la pizza gourmet a precios muy

competitivos, y termine la noche con las canciones de una banda de rock, la

delicia de la brisa caleña y cocteles diversos.



El Hotel Marriott Cali está ubicado en la avenida 8 Norte No. 10-18,

Granada.