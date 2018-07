Advertencia a operadores del MIO que no firman plan de salvamento

“Aquí se gasta más en movilidad que en comida”, con estas palabras el alcalde de Cali, Mauricie Armitage, llamó la atención de los dos operadores del MIO que aún no firman el acuerdo de salvamento que se espera posibilite la viabilidad del sistema de transporte masivo. El mandatario advirtió que, de no hacerlo, se tomarán otras medidas.

“Hemos hecho un esfuerzo inmenso, hemos sacado adelante la parte contractual, la parte económica y no encuentro ninguna explicación para que los operadores no firmen; los he invitado a que firmen, a que le pongan seriedad a esto, los caleños no podemos seguir esperando a que esta solución siga en ascuas, necesitamos los buses, necesitamos mejorar el servicio. Yo no puedo seguir engañando a los caleños”, dijo el Alcalde durante la presentación de una propuesta para la construcción de una política pública en movilidad por parte de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable, capítulo Colombia.

asta burros vamos aponer para que la gente se mueva FACEBOOK

TWITTER

“Son operadores que no están en el plan de seguir prestando el servicio y vamos a tener que tomar alguna determinación, la decisión es que tienen que firmar, si no vamos a meter buses de otros lados, como sea, hasta burros vamos aponer para que la gente se mueva. Yo no quiero amenazar a nadie, pero vamos a poner buses por donde sea, pero el transporte del MIO se tiene que mejorar”, agregó el Alcalde.



En Cali se logró que el Concejo autorizara unas partidas para el sistema, la plata está, pero no se puede materializar mientras esos dos operadores no firmen las modificaciones del contrato.



En el 2017, en el marco del fondo de estabilización, se entregaron 38.000 millones de pesos que permitió poner en circulación 150 buses más y mantener los 600 que ya estaban, recorrer 30.000 kilómetros adicionales diarios y captar 45.000 usuarios que se habían perdido; para este año se aprobaron 78.000 millones, pero falta la firma de GIT y Unimetro, mientras que a Blanco y Negro y ETM, los operadores que sí se acogieron al modelo de sostenibilidad, se les reconoce un diferencial desde el pasado 20 de marzo. A la fecha ya se han ejecutado 12.000 de esos 78.000 millones aprobados.



“La propuesta es clara. Metrocali no puede hacer cosas contrarias a la ley y no va a comprometer un recurso, al cual no está obligado, simplemente para superar o dar garantías a unas exigencias que no sean. Nosotros no reconocemos desequilibrios económicos, compensaciones y no modificamos la matriz del riesgo del contrato. Lo que estamos buscando en las modificaciones es garantizar un contrato ejecutable que nos permita mejorar nuestro nivel de servicio”, dijo el presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela.



Hoy el MIO moviliza entre 430.000 y 440.000 pasajeros diarios porque aún hay mucho estudiante en vacaciones y cuenta con 680 buses, con debilidades porque de los 140 buses que Unimetro debe sacar a las calles solo pone 47 diarios, lo que afecta el sistema.



“Una vez el modelo entre en implementación requerimos de 424 buses además, de los 300 que hoy están en los patios del concesionario para que salgan a circular y contar con casi 1.700 buses diarios; en 90 días ingresarán los primeros 52 buses de uno de uno de los operadores que ya firmó”, señaló el presidente de Metrocali.