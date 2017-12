Administración ya compró lote para Centro de Bienestar Animal en Cali

Con la firma del Alcalde de Cali y el Rector de la Universidad del Valle se oficializó la venta del lote en el que se construirá el Centro de Bienestar Animal de Cali, pese a que subsisten las críticas por parte de la comunidad del sector por su ubicación.

El lote, ubicado en la carrera 56 #7 oeste - 192 del barrio Cañaveral en la Comuna 19 y contiguo al Cerro de la Bandera, tiene una extensión de 5.000 metros cuadrados y tuvo un costo de $850 millones.



“Nos demoramos cerca de 16 años en llegar aquí, pero es un buen punto porque una vez existe el lote, ya el activo del Municipio como tal se pueden apropiar los recursos para elaborar los diseños, cuantificar cuánto vale la obra y definir un cronograma para la intervención”, dijo el secretario de Salud de Cali, Alexánder Durán.



Reiteró que el espacio no solo se encargará de las enfermedades zoonóticas sino que buscará el bienestar de los animales de la ciudad, especialmente perros y gatos callejeros que serán recuperados, esterilizados y dados en adopción.

Los animales abandonados son una preocupación para la ciudadanía Foto: Archivo EL TIEMPO

Líderes ciudadanos de la Comuna 19 se han opuesto al proyecto desde el inicio y señalan su inconveniencia, especialmente por esa locación. Se han presentado una serie de tutelas en las que el Municipio ha salido airoso, pero señalan que no darán su brazo a torcer.



“Hemos asistido a reuniones con la Secretaría de Salud y hemos argumentado muchas cosas. El mayor problema es la movilidad, solo hay una vía de acceso a la zona. Nos preocupa también la contaminación que pueda llegar a generar el sitio, teniendo en cuenta el número de unidades que hay alrededor”, explicó Jorge Antonio Garzón, edil de la Comuna 19.



El edil además solicitó una reunión con el acompañamiento de Infraestructura y Planeación en la que participen la JAC y la JAL. “Nosotros tenemos cómo comprobar que no es viable hacerlo allí. Debieron pensar en un corregimiento o pensar en usar el espacio del Centro de Zoonosis”, aseguró.



Al respecto, el secretario Durán señaló que es consciente de la desconfianza que sienten en la comunidad hacia el Estado, “de que digamos que se va a hacer algo y se va a construir otra cosa.



Por eso vamos a invitar a participar a las personas desde el primero momento en la construcción del Centro de Bienestar Animal en la primera fase, en la mitad y el final. Buscando el consenso obviamente habrá alguien que no quede de acuerdo con el diseño, pero la idea es buscar el consenso entre los que están de acuerdo y los que no, además de la obligación que tenemos por Ley”, dijo.



El funcionario anotó que entre las solicitudes que le han hecho desde la comunidad está insonorizar el edificio y varias recomendaciones ambientales.



“Tener el manejo de ruta hospitalaria y manejo de aguas residuales, con todas las especificaciones técnicas de Ley para no impactar el sector. No es un cementerio y tampoco va a haber incineración de animales”, aseguró.

Las mascotas serán cuidadas por veterinarios y luego dados en adopción. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Para Jairo Marín, de la Fundación Gatos del Ferrocarril, es una gran alegría que se compre el lote de una vez para avanzar en la construcción del Centro de Bienestar, pero aún albergan dudas.



“No estaso de acuerdo con que el Centro de Bienestar Animal sea manejado por el Centro de Zoonosis. Esa es una entidad para controlar enfermedades zoonóticas, más no una entidad de bienestar.



Holly Villareal, animalista de la Colonia Holly, dijo a su vez que el Centro será vital para los animales callejeros y debe fomentar la esterilización.





El Centro de Bienestar Animal funcionaría con los recursos actualmente asignados al Centro de Zoonosis, cercanos a los $3.300 millones anuales, por lo que ambos se fusionarían y funcionarían en la sede del barrio Cañaveral.



Se buscará que funcione con una mezcla de recursos tanto públicos como por venta de servicios veterinarios y convenios con diferentes entidades.

Se estima que tenga lugar para 160 animales, entre gatos y perros.



CALI