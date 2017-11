En Corinto deben esperar entre 6 a 8 meses para tener acueducto 

La avalancha del río La Paila no solo se limitó a la destrucción de viviendas e instituciones de Corinto, en el norte del Cauca, sino que además ocasionó daños graves en la bocatoma del acueducto.

Los habitantes de este municipio tendrán que esperar entre seis y ocho meses para volver a tener el líquido vital corriendo a través de los grifos de sus casas, así lo aseguró Yeiner Solarte, director técnico de las Empresas Municipales de Corinto (Emcorinto).



“La avalancha afectó las estructuras de la bocatoma. En el momento no contamos con maquinarias para provisionar de agua a la planta. Lo único que tenemos, y de manera momentánea, es el sistema por medio de bombeo. La reconstrucción de la infraestructura puede que tarde de seis a ocho meses para tener agua a través del sistema de redes”, indicó Solarte.



Sin embargo, el funcionario aclaró que, debido a la turbiedad que presenta actualmente el río La Paila, hay que esperar cerca de dos semanas para que se pueda bombear directamente del afluente a la planta de tratamiento.

En este momento, la turbiedad se encuentra en 5.000 unidades y se requiere una turbiedad de mínimo 200 para potabilizar el agua.



Los daños de la bocatoma fueron tan graves que parte de Cali, la capital del Valle del Cauca, estuvo sin agua esta semana. Las plantas de reservas de Puerto Mallarino y del río Cauca se vieron afectadas, ocasionando la suspensión del servicio de acueducto en el 70 por ciento de la ciudad.



La falta de suministro de agua potable en Corinto ha comenzado a generar una emergencia sanitaria en la población, razón por la cual algunos habitantes del municipio hicieron sentir su voz de protesta en contra de las autoridades, para exigirles la presencia de carrotanques que suplieran esta necesidad.



Por tal motivo, y escuchando los llamados de los damnificados, los organismos de socorro de Corinto se han valido de varios carrotanques provenientes de municipios vecinos, como Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Miranda y Padilla, que han sido ubicados en diferentes puntos para abastecer de agua a la comunidad.



Por otro lado, la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo ha asistido la emergencia, entregando a las familias damnificadas kits de alimentos, de aseo y de cocina, así como frazadas y colchonetas.



La Gobernación del Cauca, a través de un comunicado, agradeció la buena voluntad de los caucanos, y los colombianos en general, en la recolección de ayudas para los afectados. No obstante, aseguró que no se han habilitado cuentas bancarias para hacer donaciones de dinero.



“No se hacen necesarias campañas de recolección de ayudas, teniendo en cuenta que a nivel departamental y nacional se ejecutan los correspondientes protocolos de atención”, dice una parte del comunicado.



Según las autoridades, ya son cinco las muertes que se registran por la avalancha del río La Paila, lográndose la recuperación de cuerpos de todos los fallecidos. Los dos últimos cadáveres hallados corresponden a hombres y ya se encuentran a disposición de Medicina Legal y Fiscalía para su respectiva identificación.



Sobre los desaparecidos, oficialmente, el número es de tres personas.

CALI