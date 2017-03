Piden intervenir con urgencia el acueducto de Buenaventura

15 de marzo 2017 , 06:03 a.m.

La falta de agua potable en Buenaventura no es un problema nuevo. La suspensión del servicio se da aunque llueva o haga sol.

Este miércoles, en la Asamblea, los diputados Manuel Torres y Mariluz Zuluaga pidieron que la Superintendencia de Servicios interviniera el acueducto porque cambiar de operador no era la solución.



Desde el pasado primero de febrero Hidropacífico, el operador del servicio, mantiene la alerta roja en toda la ciudad por los bajos niveles del río Escalerete, el que surte el acueducto. El nivel de captación en la bocatoma principal es de 1,10 metros y de 0,90 en la bocatoma auxiliar, cuando deberían estar por encima de 1,65 metros.



Los diputados, quienes se preguntaron si el desarrollo de Buenaventura sería posible sin agua y sin saneamiento básico, pidieron soluciones concretas frente a la crisis del agua.



"Nos duele lo que pasa en Buenaventura con un problema que no es de ahora, 20 años atrás se hablaba de lo mismo pero, hoy, los bonaverenses se siguen bañando con totuma", dijo la diputada Zuluaga, quien promovió el debate.

El diputado Rolando Caicedo recordó que el primer acueducto data de los años 80 con el Pladeicop (Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica).

"Luego vino el Conpes de 1996 y el Conpes del 2006 que no aportaron mayores soluciones, ni se supo qué pasó con los recursos", dijo el diputado Caicedo.



El gerente de Hidropacífico, Gustavo Adolfo Duque, dijo que la crisis no era culpa de ellos, que la Nación no cumplía con las inversiones.



Vallecaucana de Aguas, la empresa que implementa el Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico en el departamento, entregó en el 2015 el Plan maestro de Acueducto para Buenaventura. Su gerente, Luis Alfonso Chaves, dijo que se priorizaron siete obras.



Hay que construir el tanque de almacenamiento de Venecia, de 8.160 metro cúbicos; optimizar el sistema de captación en la bocatoma del río

Escalerete; construir una línea de conducción de 30 pulgadas; ampliar la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Venecia; construir un tanque de almacenamiento en Loma Alta de 24.000 metros cúbicos; construir el anillo de distribución e implementación de acromedición de todos los componentes del sistema diseñados y ampliar la cobertura para los centros poblados de Córdoba, San Cipriano, Citronela y La Gloria. Obras que estarían listas hacia el 2019.



Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, la planta de Venecia entraría a operar en mayo próximo y las obras de ampliación de la Planta de Escalerete en junio próximo, ambas cuentan con recursos de Findeter por 40.000 millones de pesos.



