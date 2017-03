El actor Danny Glover sugiere plan para reparar a los afros víctimas

El actor estadounidense Danny Glover hizo este jueves un llamado a los colombianos para que el país siga avanzando en el proceso de paz y dijo que quienes defienden la guerra es porque “tienen algo mal con su humanidad”



Glover, quien estuvo este jueves en Cali y habló con EL TIEMPO, recalcó que “el país debe cambiar la página” del conflicto y dijo que si tuviera la posibilidad de entrevistarse con el presidente Juan Manuel Santos le plantearía llevar a las Naciones Unidas una propuesta con un caso ejemplar para lograr la reparación de las víctimas afrodescendientes por causa del conflicto y la desigualdad.

Glover, de 70 años y que no ha parado de hacer cine desde que debutó en 1979 en la cinta Escape de Alcatraz, personificando a un preso junto a Clint Eastwood, se tomó unos minutos en la capital vallecaucana para analizar la situación de la población afro y su necesidad de que esta sea reivindicada.



Su presencia fue ‘el broche de oro’ de un encuentro académico en la Universidad Icesi. Allí, el coprotagonista con Mel Gibson de la saga Arma letal, se puso una camiseta con el mensaje ‘Sin negros no hay paz’ que le entregaron miembros del proceso de comunidades negras. Glover es activista y defensor de derechos humanos, una causa que le inculcaron sus padres, quienes también eran activistas.



¿Cómo ve el acuerdo de paz con las Farc?



Es dinámico. Tiene su propia vida. Es un proceso que se puede modificar para hacerlo mejor. El acuerdo de paz es un avance para el desarrollo humano de Colombia.



¿Qué piensa de la crítica al acuerdo porque no es clara la reparación a las víctimas?



No conozco mucho sobre esas críticas, pero Colombia puede ser el ejemplo de un cambio en la vida por medio de las acciones que tomamos como ciudadanos. No se puede sostener la idea de que con la guerra se puede acabar el conflicto armado interno.



¿Cómo defender eso?



Cualquier persona que quiera defender la guerra tiene algo mal con su humanidad, y estoy seguro de que la mayoría de los colombianos, sean víctimas directas o no del conflicto, prefieren la paz que la guerra. Como lo dijo Gandhi: ‘Ojo por ojo y el mundo acabará ciego’.



Usted dice que el Gobierno debería llevar ante la ONU una propuesta para reparar las victimas afro, ¿acompañaría la propuesta?



Absolutamente. Yo asumiría esa responsabilidad.



¿Siente que Nicolás Maduro ha recogido los ideales de Hugo Chávez, a quien usted tanto defendió?



(Chávez) Él buscó que su país fuera mejor, que la gente afectada por la pobreza tuviera mejores condiciones de vida, con servicios de salud. La revolución bolivariana es una matriz para el presidente que sea, Maduro u otro, al fin y al cabo él es el presidente por deseo de los venezolanos, y eso debe respetarse.



Pasando al cine, ¿tiene proyectos en mente?



Siempre y seguiré siendo actor. No me he retirado.



En su larga trayectoria, ¿cuál producción es la más significativa?



Places in the heart (En un lugar del corazón) con Sally Field, estrenada en 1984 ¿Por qué? Porque se la dediqué a mi mamá.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO