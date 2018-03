Actividades para celebrar el mes dedicado a la mujer en Unicentro Cali

La agenda cultural del centro comercial tendrá varias novedades para este fin de semana. Además de tener sus acostumbradas clases de Zumba y terraza musical, el centro comercial realizara un sorteo por cuatro diferentes premios, dedicados a todas las mujeres.

La programación semanal del centro comercial arranco ayer con sus acostumbradas clases de Zumba, dirigidas por Angie Villalba entre las 7 y 8:00 p.m. en la fuente el Oasis.



También por ser el mes dedicado a las mujeres, el centro comercial organizó unas clases de Gastronomía durante toda esta semana. El dia de ayer las asistentes aprendieron a realizar ensaladas, a cargo de la chef Rosina Amaya Palacios de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en la plazoleta central.



Para el día de mañana, los asistentes al centro comercial podrán inscribir a sus hijos en las clases de Yoga para niños, esta actividad se desarrollara a las 11:00 a.m. en la plazoleta de los Samanes.



Las clases de cocina continúan y hoy se tendrá un espacio para realizar ceviche, además las familias se deleitaran de la mejor música mientras disfrutan de una gran comida. La Plazoleta musical tendrá un espacio a las 1:30 p.m. en la plazoleta de comidas del pasillo 5.



Durante todo el mes, las mujeres que compren en la ciudadela del sur, tendrán la oportunidad de participar por 4 premios increíbles. Todo esto por compras mayores a 100.000 pesos en cualquier almacén. Los premios son: Un bono por 4.000.000 millones de pesos en productos del hogar; un bono por 4.000.000 millones de pesos en artículos de moda y maquillaje; un año de gimnasio gratis con entrenador personalizado; y un Iphone 8 plus de 64 GB más 300.000 pesos en accesorios de la tienda Ishop.



El sorteo tendrá lugar el próximo 7 de Abril.



Finalizando el fin de semana, se desarrollara las acostumbradas clases de Yoga con el profesor Jorge Herrera, a partir de las 9:00 a.m. en la plazoleta de comidas Pasoancho 1.



Seguido de eso, las familias podrán asistir a la sagrada eucaristía, a partir de las 11:00 a.m. en la fuente el Oasis.



La ultima clase de cocina será para aprender a hacer sandwiches y wraps especializados, a la misma hora, mismo lugar.



CALI