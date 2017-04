Aceleran ajustes en 12 zonas de parqueo en Cali

10 de abril 2017 , 06:32 a.m.

10 de abril 2017 , 06:32 a.m.

El municipio está decidido a que este año no solo se logren fuentes de recursos que permitan que el sistema del Masivo Integrado de Occidente (MÍO) pueda lograr un empuje financiero para aliviar los problemas económicos de los casi ocho años que los buses articulados y padrones llevan circulando en Cali.

La Alcaldía busca que con próximos proyectos de Acuerdo, que radique ante el Concejo para su aprobación, se generen esas salidas para el MÍO, pero también para invertir en infraestructura que mejore el transporte público, así como en obras para apoyar el transporte no motorizado, es decir, para peatones y ciclistas. Esos dineros también se buscan para infraestructura del transporte motorizado (alrededor de 350.000 carros y 450.000 motocicletas). Pero, también, para la mitigación de la contaminación ambiental.



Es por ello que luego de que a partir de enero pasado empezó el cobro por congestión del pico y placa para quienes quieren sacar sus vehículos en el día de la restricción, la Alcaldía le apunta a que el Concejo apruebe este año el cobro por el estacionamiento en vía pública y una contribución por los parqueaderos públicos, como los de centros comerciales.



Este cobro regulado por parqueo se haría en 12 zonas que vienen planteándose en el último año, sobre todo, después de que el grupo de investigación en Transporte, Tránsito y Vías de la Universidad del Valle entregó los estudios que están siendo ajustados en la actualidad por el Departamento Administrativo de Planeación municipal.



El secretario de Movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio, dijo que una vez Planeación le dé la última revisión, de inmediato, él hará sus análisis, pero aseguró que no se tardará para entregarlo al Concejo y así a partir del 2018, los ciudadanos empiecen a pagar por estacionar sus vehículos en la calle, si son zonas demarcadas.



Según Planeación municipal, esas zonas son San Antonio/El Peñón, como una sola; Centenario/Granada; Ciudad Jardín, en el barrio Eucarístico y en Alameda. También se planea el cobro de parqueo en el sector del llamado clúster de la salud, en inmediaciones al Centro Médico Imbanaco, en el sur caleño.



También habrá cobros por parqueo cerca a la Unidad Deportiva Panamericana, en las carreras 15 y 66, así como en el centro de la capital vallecaucana; por el Parque El Perro, en San Fernando, y en la zona que cubre el barrio Versalles y la Terminal de Transportes.

También habrá cobros por parqueo cerca a la Unidad Deportiva Panamericana, en las carreras 15 y 66, y en la zona que cubre el barrio Versalles y la Terminal de Transportes. FACEBOOK

TWITTER



Serían en total unos 10.000 sitios para estacionamientos en esta capital, donde la poca demanda para parqueo ha sido una de las quejas de ciudadanos y de veedores en barrios, como Granada, Versalles o San Fernando. Según Movilidad y Planeación municipales, esas zonas ameritan el cobro por congestión.

Esquemas de parqueo



Sobre cómo sería ese cobro, la Alcaldía todavía no lo tiene claro, si es resucitando los parquímetros que funcionaron en el pasado, como lo anunció la anterior Administración cuando alistaba el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado en el 2014.



Otra alternativa sería con personal en el sitio, haciendo las veces del ‘hombre del trapito’ o buscando a un privado que se haga cargo de dicho cobro.

Sin embargo, no se ha tomado ninguna decisión sobre esa manera de recopilar el dinero y que podría sumarse a los recaudos por las fotomultas, como lo anunció el actual alcalde de Cali, Maurice Armitage.



Lo que sí es seguro es que en el POT quedó consignada la posibilidad de trazar esquemas de estacionamiento y cobros por congestión que desestimulen el uso del vehículo privado.



El Concejo le recordó a la Alcaldía que hasta el 30 de abril hay sesiones porque el proyecto no se ha radicado. Las sesiones vuelven a mitad de año y en octubre.



CALI